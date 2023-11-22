«Тоттенхэм» рискует потерять 10 очков. Вместо аудита и контроля будут хаотично наказывать клубы

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вчера, 22:51

Чиновники спасают свои шкуры.

Затягивают расследования махинаций

«Тоттенхэм» может потерять 10 пунктов из-за трансфера Дефо в 2008-м. Чиновникам понадобилось 15 лет, чтобы заподозрить махинации в делах Леви, владеющего лондонским клубом вместе с миллиардером Льюисом, которого в США судят за инсайдерскую торговлю. Джо раздавал закрытую информацию направо и налево. Ничего себе, люди, с которых Гай Ричи списывал бандитов в дорогих костюмах, могут нарушать законы футбола.

У «Эвертона» отобрали 10 пунктов за нарушение финансовых правил, а теперь «шпор» Постекоглу могут наказать за трансфер из прошлого. Напоминает издевательство. У чиновников были инструменты, чтобы ввести аудит по итогам сезона. Нарушения можно выявлять сразу, наказывать махинаторов. Сейчас расследуют дела «Челси» и «Манчестер Сити». Разве трудно было догадаться, что в бюджет заводили деньги через липовые компании?

Журналисты писали расследования годами, а в сливах от хакеров были доказательства. Претензии к «Эвертону» и «Тоттенхэму» похожи на попытку сначала разозлить публику абсурдностью решений, чтобы потом продавить финансовые штрафы для самых богатых в АПЛ . Возможно, с запретом трансферов, такую неэффективную меру уже использовали в УЕФА . Вместо контроля, аудита и изменения глупых законов устроили клоунаду, которая перессорит клубы.

Все и давно знали, что «фэйр-плей» Платини не работает. Но кто сейчас поверит, что нарушения лишь у четырех клубов? А если почти все нарушали правила, то как поступить по справедливости и по закону? «Эвертон» ведь в апелляции будет настаивать, как и «Челси», что сотрудничали со следствием. Начнут объяснять, что нарушения были «случайными» и «вынужденными». Охотно не верим, но эта история лишь началась, впереди апелляция.

Не запретили аренды из клубов шейхов

Прошло одно из самых позорных голосований в истории английского футбола. Символично, что шишки собрались в отеле в Лондоне, который выкупили шейхи, а затем продали американцам. Лишь 12 клубов проголосовали за запрет аренд футболистов между клубами одних владельцев. Лишь 13 клубов поддержали идею запретить спонсорство через фирмы, связанные с владельцами клубов. По закону нужно 14 голосов, чтобы решение прошло.

Многие клубы выбрали шейхов и американцев, а не интересы футбола. Легко купить сильного футболиста в клуб из Саудовской Аравии, никаких финансовых правил там нет. Затем этого игрока можно бесплатно отдать своему клубу АПЛ . Так зимой могут поступить с Рубеном, хотя в «Ньюкасле» предсказуемо отрицают наличие подобной идеи на столе. При этом в Европе кое-где аналогичные сделки уже зарубили, так что АПЛ зимой получит преимущество.

Подобные уловки дурно пахнут, но Инфантино бездействует. Также не спешили блокировать семилетние контракты «Челси» с игроками. У Джанни впереди ЧМ в США и в Саудовской Аравии. Зачем злить спонсоров? Сами клубы – «Челси», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Шеффилд Юнайтед», проголосовали за нечестную конкуренцию и за отсутствие внутреннего аудита сделок со спонсорами. Никому не важна репутация.

У Боэли из «Челси» есть акции других футбольных клубов. Гвардиола работает на целую корпорацию. У владельцев 11 клубов АПЛ доли в других футбольных командах, но скоро таких клубов станет 13. Только непонятно, зачем было позориться. Со времен, когда Грановская собрала в «Челси» коллекцию футболистов, было понятно, что это бессмысленный подход. Выгода от аренд небольшая, а потери мощнее, чем редкое футбольное усиление.

Клубы АПЛ боятся действий политиков

Выйдет тори или виги, начнет орать, что очистит АПЛ от грязных схем. Предложит всех посадить за финансовое мошенничество и уклонение от уплаты налогов. И что ему сделают футбольные клубы? Ничего, по закону политик будет прав. Боссы клубов АПЛ собрались в лондонском отеле, чтобы показать британским властям, что могут придумать систему внутреннего контроля, чтобы в будущем не позориться махинациями. Пока у них не получилось.

Готов ли футбол выплатить долги чиновников и владельцев клубов перед законом? Посмотрим. «Челси» и «Манчестер Сити» могут начать новый сезон в Чемпионшипе. Чиновники, хотя десятилетиями не замечали нарушения, сольют клубы в низшую лигу, чтобы спасти собственную шкуру. В тюрьму по статьям о коррупции никому не хочется. И одновременно главное желание боссов АПЛ – сделать всё, чтобы миллиардеры остались безнаказанными.

Чиновникам важно спасти богатые клубы от позора и вылета. Поэтому не спешат с реформами. Держатся за систему, где ничего не делают, а получают огромные гонорары. Закрывать глаза финансово выгодно. Но поскольку разгорелся грандиозный скандал – изображают бурную деятельность. Вот только вместо решений по «Челси» и «Манчестер Сити» получаем штраф «Эвертону» и угрозы «шпорам». Но где были директоры и юристы клубов?

Не видели протестов против изначально несовершенных правил УЕФА . Не было предложений собственной справедливой системы вместо той, где многие нагло нарушали правила. Зато помним, как клубы АПЛ радостно побежали в Суперлигу, пока их не спугнули ультрас. Богачи годами надеялись, что накажут только бедных, а они выплывут, получив незаконное преимущество. Но за всё нужно платить. Боссы клубов АПЛ сами создали этот хаос.