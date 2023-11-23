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ФИФА может применить санкции к сборной Бразилии из-за драки фанатов

вчера, 14:57
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия0 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

ФИФА проведёт расследование драки фанатов перед матчем сборных Бразилии и Аргентины на стадионе «Маракана».

Согласно дисциплинарному кодексу международной федерации футбола, Бразильская конфедерация футбола несёт полную ответственность за обеспечение безопасности игры как принимающая сторона.

В качестве санкций могут быть применены штрафы, проведение одного или нескольких матчей без зрителей (или с ограниченным количеством человек), запрет на проведение игр на определённом стадионе, игра на нейтральном поле, вычет очков или даже отстранение от соревнований.

Крайнего срока для объявления решения по этому матчу нет.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:23
Бразильцы и прошлую игру с Аргентиной сорвали. Это уже рецидив.
5hme224skwem
5hme224skwem
вчера в 17:36
А какие санкии ФИФА применит к Меське,который провоцировал драку с Уругваем ,а также с Бразилией?
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 15:45
Лучшая "санкция" - счёт на табло.. Хе..
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:33
Это крах бразильскому футболу
drug01
drug01
вчера в 15:08
Вероятно долго будут решать а затем забудут
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:08
"Крайнего срока для того "что бы найти крайних" по этому матчу нет.")
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