ФИФА может применить санкции к сборной Бразилии из-за драки фанатов

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вчера, 14:57

ФИФА проведёт расследование драки фанатов перед матчем сборных Бразилии и Аргентины на стадионе «Маракана».

Согласно дисциплинарному кодексу международной федерации футбола, Бразильская конфедерация футбола несёт полную ответственность за обеспечение безопасности игры как принимающая сторона.

В качестве санкций могут быть применены штрафы, проведение одного или нескольких матчей без зрителей (или с ограниченным количеством человек), запрет на проведение игр на определённом стадионе, игра на нейтральном поле, вычет очков или даже отстранение от соревнований.

Крайнего срока для объявления решения по этому матчу нет.