Юрист рассказал о санкциях для Норманна, если он не заплатит штраф

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал о возможных санкциях для экс-хавбека «Ростова» , если тот не заплатит штраф.

Механизм такой: стороне дается срок 45 дней, дальше, если сторона не исполняет решение, то к Норманну применяются санкции. Игрока дисквалифицируют. Надо понимать, является ли новый клуб солидарно ответственным к этому решению. Если это указано прямо в решении, то клуб должен заплатить штраф в срок, если игрок не заплатит. Если клуб не сделает этого, то и к нему могут применяться санкции в виде запрета на регистрацию новых футболистов. Этот механизм эффективен. Если клуб или игрок не заплатят штраф, Норманну может грозить дисквалификация, а клубу запретят регистрировать новичков.