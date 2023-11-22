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Юрист рассказал о санкциях для Норманна, если он не заплатит штраф

вчера, 22:13

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал о возможных санкциях для экс-хавбека «Ростова» Матиаса Норманна, если тот не заплатит штраф.

Механизм такой: стороне дается срок 45 дней, дальше, если сторона не исполняет решение, то к Норманну применяются санкции. Игрока дисквалифицируют. Надо понимать, является ли новый клуб солидарно ответственным к этому решению. Если это указано прямо в решении, то клуб должен заплатить штраф в срок, если игрок не заплатит. Если клуб не сделает этого, то и к нему могут применяться санкции в виде запрета на регистрацию новых футболистов. Этот механизм эффективен. Если клуб или игрок не заплатят штраф, Норманну может грозить дисквалификация, а клубу запретят регистрировать новичков.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:16
на практике всё сложнее
adekvat
adekvat
сегодня в 04:46
Не хороший человек этот Норман.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:39
Посмотрим как Норманн сможет обойти закон.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:22
Ничего ему не будет, даже если не заплатит - УЕФА оправдает.
Интерес
Интерес
вчера в 23:03
"Мы хотим заплатить,но международная политика санкций исключает такую возможность,так как все российские банки в списке!",-вот и все дела!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:50
Это лишь в идеале. Многое зависит от содержания апелляции, а она обязательно будет. И не забудем политику. ФИФА уже 2 года как обязала Эвертон рассчитаться с ЦСКА за трансфер Влашича. Пока глухо. Всегда можно сослаться на трудности или даже н невозможность перечисления денег в РФ. Там отговорок уйма. Пнуть лишний раз Россию - это в порядке вещей. Рано радоваться.
Гость
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