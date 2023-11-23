Чалов рассказал об отличиях чемпионатов России и Швейцарии

Нападающий ЦСКА , который ранее выступал за «Базель», прокомментировал отличия футбола в России и Швейцарии.

Футбол там больше индивидуальный вид спорта, чем командный. Там скаутов из европейских лиг намного больше, и парни борются за себя, свое будущее, чтобы их заметили в топ-клубах. Молодой игрок предпочтет подождать и не перейти в топ-клуб Швейцарии с риском оказаться на скамейке. Он останется в средней команде, но с гарантированной игровой практикой, чтобы чаще привлекать внимание.