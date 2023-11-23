Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Чалов рассказал об отличиях чемпионатов России и Швейцарии

вчера, 22:24

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который ранее выступал за «Базель», прокомментировал отличия футбола в России и Швейцарии.

Футбол там больше индивидуальный вид спорта, чем командный. Там скаутов из европейских лиг намного больше, и парни борются за себя, свое будущее, чтобы их заметили в топ-клубах. Молодой игрок предпочтет подождать и не перейти в топ-клуб Швейцарии с риском оказаться на скамейке. Он останется в средней команде, но с гарантированной игровой практикой, чтобы чаще привлекать внимание.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ЦСКА  Чалов Фёдор
Источник: kp.ru
Салиба перепутал экс-игрока «Арсенала» с Шоном Дайчем
Вчера, 21:58 Фото
Сутормины узнали пол своего будущего ребёнка на стадионе
Вчера, 21:24 Фото
ОфициальноНайк Борзов выступит перед игрой ЦСКА и «Динамо»
22 ноября
Слуцкий высказался об антирекордной серии Акинфеева в Лиге чемпионов
22 ноября
Черников ответил на вопрос о характере Карпина
22 ноября
Деку: «Гави – футболист, которого невозможно заменить»
22 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:46
интересная практика, если правда
93pqc53hrhys
93pqc53hrhys
сегодня в 04:53
Федя оставил после себя потопленный Базель
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:49
Ему на пользу пошло. Безголевое засушье было. Смена обстановки взбодрила парня
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:04, ред.
Хотелось бы услышать мнение по этому поводу специалистов из Швейцарии, а не футболиста из РПЛ, которого с "почестями" проводили из "Базеля" после нескольких игр в связи с профнепригодностью.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:00
Там всё по уму , ни то что у нас .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 