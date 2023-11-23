Канчельскис опроверг свою отставку из «Тобола»

Россиянин опроверг информацию об увольнении с поста директора «Тобола». Ранее расторжение контракта с 54-летним специалистом подтвердил совладелец клуба из Костаная Алимжан Калдияров. Вот, что сказал по этому поводу Канчельскис:

Я покинул «Тобол»? Мне ничего не приносили, я ничего не подписывал. Совладелец клуба подтвердил? У него должны быть какие-то основания. Он хочет меня уволить на тех основаниях, что он мошенник, занимается обналичиванием и делает чёрные дела? Я этими делами не занимаюсь, а он занимается. Я сейчас в отпуске, приеду после 29 ноября — будем разбираться.