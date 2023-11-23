Канчельскис опроверг свою отставку из «Тобола»

Россиянин Андрей Канчельскис опроверг информацию об увольнении с поста директора «Тобола». Ранее расторжение контракта с 54-летним специалистом подтвердил совладелец клуба из Костаная Алимжан Калдияров. Вот, что сказал по этому поводу Канчельскис:
Я покинул «Тобол»? Мне ничего не приносили, я ничего не подписывал. Совладелец клуба подтвердил? У него должны быть какие-то основания. Он хочет меня уволить на тех основаниях, что он мошенник, занимается обналичиванием и делает чёрные дела? Я этими делами не занимаюсь, а он занимается. Я сейчас в отпуске, приеду после 29 ноября — будем разбираться.
Когда будет стоять моя подпись, тогда можем говорить о моём увольнении. А сейчас Калдияров бежит впереди паровоза. Пусть он о себе немного позаботится. Сейчас будут отправлены письма в ФИФА и УЕФА, потому что мне позвонили и спросили по поводу его деятельности и ещё некоторых людей, которые работают в «Тоболе». Это уже серьёзное дело, теперь они будут за это отвечать.
«Никаких уведомлений я не получал, ничего не подписывал. Впервые слышу. Я сейчас вообще в отпуске. 29 ноября вернусь на работу. Сразу подготовлю письма в фифу и уефу на мошенника Калдияра. Отставку не приму».
«Никаких уведомлений я не получал, ничего не подписывал. Впервые слышу. Я сейчас вообще в отпуске. 29 ноября вернусь на работу. Сразу подготовлю письма в фифу и уефу на мошенника Калдияра. Отставку не приму».
ну, как всегда
ну, как всегда
Чегой-то страшно за Андрюшку, с такими заявлениями как бы ему вечный приют в тобольских степях не обрести ненароком
Чегой-то страшно за Андрюшку, с такими заявлениями как бы ему вечный приют в тобольских степях не обрести ненароком