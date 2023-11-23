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Канчельскис опроверг свою отставку из «Тобола»

вчера, 13:10

Россиянин Андрей Канчельскис опроверг информацию об увольнении с поста директора «Тобола». Ранее расторжение контракта с 54-летним специалистом подтвердил совладелец клуба из Костаная Алимжан Калдияров. Вот, что сказал по этому поводу Канчельскис:

Я покинул «Тобол»? Мне ничего не приносили, я ничего не подписывал. Совладелец клуба подтвердил? У него должны быть какие-то основания. Он хочет меня уволить на тех основаниях, что он мошенник, занимается обналичиванием и делает чёрные дела? Я этими делами не занимаюсь, а он занимается. Я сейчас в отпуске, приеду после 29 ноября — будем разбираться.

Когда будет стоять моя подпись, тогда можем говорить о моём увольнении. А сейчас Калдияров бежит впереди паровоза. Пусть он о себе немного позаботится. Сейчас будут отправлены письма в ФИФА и УЕФА, потому что мне позвонили и спросили по поводу его деятельности и ещё некоторых людей, которые работают в «Тоболе». Это уже серьёзное дело, теперь они будут за это отвечать.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:30
Неприятный тип этот Канчельскис, сплетник и и интриган . Футболистом был неплохим, правого латераля играл начиная с Шахтёра и заканчивая в МЮ, после карьеры футболиста стал не очень удачливым тренером, а потом и вовсе скатился до уровня базарной бабы
«Никаких уведомлений я не получал, ничего не подписывал. Впервые слышу. Я сейчас вообще в отпуске. 29 ноября вернусь на работу. Сразу подготовлю письма в фифу и уефу на мошенника Калдияра. Отставку не приму».
112910415
112910415
вчера в 14:35
Канчельскис нереально крут ...
ну, как всегда
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:12
Не на того напали. Как залезут, так и слезут. Все по закону должно быть, цивилизованно.
ДСА
ДСА
вчера в 13:56
Пока компенсацию не выплатят он никуда не уйдет.
35ad6gyzjxc5
35ad6gyzjxc5
вчера в 13:19
Он мошенник, занимается обналичиванием и делает чёрные дела

Чегой-то страшно за Андрюшку, с такими заявлениями как бы ему вечный приют в тобольских степях не обрести ненароком
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:16
Словами - " он мошенник" - Канчельскис наоборот подтвердил свою отставку...)))
cws8n94h4379
cws8n94h4379
вчера в 13:16
Как всегда у этого персонажа - все тридварасы, а он один дАртаньян
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:12
Бомбануло не хило))
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