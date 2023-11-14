Лунёв не приедет в расположение сборной России

Представитель вратаря «Карабаха» Антон Смирнов рассказал о состоянии своего подопечного.

Состояние Андрея неплохое — хотя ушиб был сильным, но связки целы. Сначала были опасения, что ситуация может оказаться сложнее, но всё обошлось, Андрей отделался лёгким испугом и тяжёлым ушибом. Сейчас команде дали три дня отдыха, будет восстанавливаться.

В конце ноября важная игра с «Сабахом», потом матч с «Мольде». Нужно наблюдать за состоянием Андрея в динамике, смотреть, сможет ли он к тому моменту тренироваться в общей группе. Говорить об этом пока рано. Железных сроков восстановления нет.

Приняли решение не форсировать восстановление и не усугубить травму. С повреждением в сборную точно смысла ехать нет, ситуация очевидная. Понятно, что поехать хотелось, но так получилось. Важно, что вызов пришёл, что Лунёв в обойме. Если он будет в оптимальном состоянии, думаю, ещё вызовут.