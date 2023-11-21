Алан Дзагоев приостановил карьеру

Полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев принял решение приостановить карьеру.
Россиянин не выходит на поле с октября из-за травмы. Он перешёл в греческий клуб в конце сентября.
Полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев принял решение приостановить карьеру.
Россиянин не выходит на поле с октября из-за травмы. Он перешёл в греческий клуб в конце сентября.
Может, он поэтому и приостанавливает свою карьеру, что уже не может "поиграть". Алан давно стал даже не бегающей, а сплошной ходячей травмой. Я не вижу смысла в приостановлении карьеры, ему пора заканчивать с профессиональной игрой.
Может, он поэтому и приостанавливает свою карьеру, что уже не может "поиграть". Алан давно стал даже не бегающей, а сплошной ходячей травмой. Я не вижу смысла в приостановлении карьеры, ему пора заканчивать с профессиональной игрой.