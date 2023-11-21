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Алан Дзагоев приостановил карьеру

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протон
протон ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 15:39
Блестящий дебют за сборную в матче с Германией (проиграли 2-1). Великолепно вышел и чуть было не сравнял, попав в штангу. Потом шикарный Евро-2012. Сборная провалилась, но Алан тащил. И никогда не забуду выход на замену в матче ЧМ-2018 с Хорватией. Тяжелый вздох перед той самой подачей на Марио... Дзагоев явно не реализовал свой потенциал на 100 процентов. Не знаю, почему столько травм. То ли плохой режим, то ли в принципе организм не тянул. В целом, он мог бы зажечь в Европе не хуже Аршавина.
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:32
Первая серьёзная была получена в матче 36-го тура с «Локомотивом» в рамках переходного сезона-2011/12. Алан сломал мизинец на правой ноге, вследствие чего ему потребовалось провести операцию в Германии.
При этом долгое время самым тяжёлым оставалось первое в карьере повреждение задней поверхности бедра, полученное в противостоянии с «Ростовом» в сентябре 2013 года.
Неудачи продолжали преследовать талантливого футболиста и в течение следующих лет. Но если в 2014-м Дзагоев всё же смог принять участие в турнире сборных, то спустя два года ему повезло гораздо меньше. За две с половиной недели до старта чемпионата Европы он получил перелом плюсневой кости и не попал в заявку сборной России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:27
Не совсем так. 10 лет назад у него была мышечная травма, а потом были суставные (голеностоп) и другие мышечные травмы. Рецидив был только на задней поверхности правого бедра, а остальные разные.
galem72
galem72 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 13:10
"...еще мог и поиграть..."

Может, он поэтому и приостанавливает свою карьеру, что уже не может "поиграть". Алан давно стал даже не бегающей, а сплошной ходячей травмой. Я не вижу смысла в приостановлении карьеры, ему пора заканчивать с профессиональной игрой.
протон
протон
вчера в 12:01
Травму он получил болеет десяти лет назад. На волевых пытается доказать, что это не конец. Как спортсмена уважать его нужно. Как человека нужно поддержать и сказать хватит. И после футбола есть жизнь
Жаль, мастерства и таланта там было много, а вот здоровья наоборот.
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 11:16
Что мучится? Пора завязывать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:14
"Бери шинель - иди домой!"
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:10
В конце сентября перешел, а с октября приостановил карьеру. Вероятно, чтоб клуб не подставлять и не получиюаиь зарплату ни за что.
shur
shur ответ Мaлик (раскрыть)
вчера в 10:50
...не а,с гламурными играть не его тема....!
shur
shur
вчера в 10:48
...вспышки, падения,голы,промахи,плевки-настроение ...!
Фильм такой был " И это всё о нём" ... ! Здоровья и позитива!
112910415
112910415
вчера в 10:36
откладывать уже некуда
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:30
Хрусталь замучил, пора завязывать с игровым футболом и переходить на тренерскую работу. Удачи.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:37
Никто не удивился... Давно пора закончить...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:33
Что то рановато решил завязать с футболом,еще мог и поиграть.
Мaлик
Мaлик
вчера в 09:30
Ему пора заканчивать... или собрался в Медиалигу?
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:27
Всему приходит своё время. Пора и честь знать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:26
Опять травма видимо. Пора уходить.
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