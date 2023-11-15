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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

Французский журналист рассказал о прогрессе Головина в этом сезоне

вчера, 12:43

Журналист L'Equipe Антуан Момон, который специализируется в издании на «Монако», рассказал, почему Александр Головин прибавил в нынешнем сезоне.

Есть три причины, почему Головин сейчас так хорош. Во-первых, он находится в отличной форме. Александр прибавил ещё при предыдущем тренере Филиппе Клемане. Точнее, при Джеймсе Бунсе, который отвечал за физическую подготовку футболистов «Монако». Выносливость Головина стала стабильной. Он уже не такой травматичный, каким был в первых сезонах во Франции. Более того, сейчас россиянин может играть по 90 минут и не выдыхаться. Уже один этот фактор делает разницу.

Второй фактор — тренер, само собой. Команда теперь демонстрирует весьма атакующий футбол. Ади Хюттер старается играть вперёд, даже если его команда ведёт в счёте. Такой футбол помогает Головину раскрыть свой потенциал. Его качества проявляются и приводят к победам. Да и вообще, всей команде проще атаковать.

Наконец, третья причина — это позиция Головина. Расстановка «Монако» изменилась. Теперь базовая схема — 3-4-2-1. Головин стал играть одну из двух «десяток» под единственным нападающим. Теперь россиянин уже не на фланге, а ближе к центру поля, ближе к игре, ближе к мячу. Так он меньше привязан к позиции и получает свободу действий. Может сразу делать проникающие передачи за спину защитникам на быстрого Балогуна или Бен-Йеддера. То есть Головин теперь играет, по сути, в самом центре крайне атакующей команды. Ещё и в хорошем тонусе. У него есть всё, чтобы быть тем, кем он является.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:11
Удачи Головину!!! Саня- молодец!!! Интересно было услышать комментарий главного оппонента Головина...
Интерес
Интерес
вчера в 13:21
Исключение не должно стать примером для менее способных и талантливых,а потенциал Головина был ясен и в России.Причём,на протяжении не пары-тройки месяцев,или одного удачного сезона,как у большинства "съехавших бесполезно".Да и ему понадобилось несколько сезонов и тренерских перестановок,чтобы прийти в себя.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 13:02
Спасибо за ответ.

С моей стороны вопросов нет, возможно "накручиваю"

Удачи.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:55
Добрый день.

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