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Представитель Захаряна заявил, что игрок стал сильнее в Ла Лиге

вчера, 16:16

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал, как обстоят дела у 20-летнего игрока.

Арсен уже практически адаптировался. Впереди у команды игры каждые три дня, так или иначе он будет играть, он в обойме. Помимо матчей чемпионата будет Лига чемпионов, и в любом случае состав будут ротировать. Фактически Арсен уже адаптировался, его все давно приняли.

Там другой чемпионат, всё быстрее в плане принятия решений, должна быть другая физическая готовность, команда в Ла Лиге занимает первое место по игре без мяча. Все игроки должны быть физически готовы, чтобы прессинговать. Захарян уже три месяца находится в Испании, физически он прибавил. Я думаю, что у Арсена всё будет нормально. Он будет играть и покажет то, что умеет.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 23:56
На лавке силы экономятся,, вот и стал сильнее. Что-то дальше будет
Интерес
Интерес
вчера в 19:35
Когда успел стать сильнее???
112910415
112910415
вчера в 17:31
нелегко вообразить, чтобы представитель игрока утверждал обратное
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:22
Назвался груздем, но в кузов не запрыгнул. Бежит и скочет теперь пытаясь запрыгнуть? Доколе?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:52
Клуб подарил ему гантели?
lotsman
lotsman
вчера в 16:49
Интересно, в чём он стал сильнее, если он выходит на поле только на замену, в конце матча, на 12 - 15 мин.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:37
Видимо мы в матчах на какого-то другого Захаряна смотрим
Гость
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