«Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» сыграло вничью с «Барселоной» (1:1) в матче 14-го тура Ла Лиги.
На 39-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Райо Вальекано» Унаи Лопес. На 82-й минуте защитник «Райо Вальекано» Флориан Лежен отправил мяч в свои ворота.
«Райо Вальекано» идёт на 8-м месте (19 очков), «Барселона» занимает 3-е место (31 очко).
Кроме громких заявлений, команда ничего не показывает.
Понимаю, что много было травмированных, но и с этим составом можно показать более менее интересный футбол, а не вот это все..
Кроме громких заявлений, команда ничего не показывает.
Понимаю, что много было травмированных, но и с этим составом можно показать более менее интересный футбол, а не вот это все..