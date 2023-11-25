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«Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано»

25 ноября 2023, 17:59
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Райо Вальекано» сыграло вничью с «Барселоной» (1:1) в матче 14-го тура Ла Лиги.

На 39-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Райо Вальекано» Унаи Лопес. На 82-й минуте защитник «Райо Вальекано» Флориан Лежен отправил мяч в свои ворота.

«Райо Вальекано» идёт на 8-м месте (19 очков), «Барселона» занимает 3-е место (31 очко).

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Стадион «Вальекас»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
26 ноября в 14:10
Да какой молодняк? Их считонное количество и как правилл игоают они не плохо, тот же Ямаль спасает порой ла молодняк часто забивает. Не надо оправдывать тягомотную игру Хави и за молодняка, они наоборот хоть как то скрашивают. Хави превратил барсу в команду 1-0 , Луи Вангал версия 2-0
амурец
амурец
26 ноября в 09:22
А вроде Хави возрождает Барселону, главеое что бы Месси не вернулся, это будет плохо для Барселоны, а мне как болельщику Реала возвращение Месси здорово, это развалит Барселону
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
25 ноября в 23:20
Хави никак не оправдываю, травмированные игроки только начали играть, до этого играли с молодняком.
Шуnя771
Шуnя771
25 ноября в 21:05
По мне так главное на сегодняшний вечер, что бы Янг бойз сравнял счет с Цюрихом...
А Барса сейчас это как немецкий и китайский адидас....)
Dauletbek
Dauletbek
25 ноября в 20:23
Ну и что это было?! Барса слабо играет
112910415
112910415
25 ноября в 19:47
не та нынче Барса
95-shishani-95
95-shishani-95
25 ноября в 19:43
Барселона отскочила конечно. Райо Вальекано очень достойно играет против Реала и Барселоны. Не проиграли ни тем, ни другим. Завтра посмотрим как сыграет Реал Мадрид. У Реала очень большие кадровые проблемы. Травмированы: Куртуа, Милитао, Тчуамени, Беллингхэм, Камавинга, Винисиус, Себальос, Кепа.... И почти все они основные игроки. У Барселоны же наоборот возвращается основной состав, кроме Тер Штегена и Гави. Ну что, походу сейчас начинается очень интересная часть сезона. Прикольно будет, если Жирона станет чемпионом Ла Лиги.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
25 ноября в 19:30
Намного лучше у вас ситуация. Просто Хави играет в тягомотный футбол, пусть торино идет тренеровать с таким стилем
Amiralla
Amiralla
25 ноября в 19:01
Барса отскочила. Она не та Барса за которую я болел, к сожалению. Это позор так играть с командами середняками Ла Лиги. Нужно выгнать тренера и перестроить команду.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
25 ноября в 18:58
Хави радовался международному перерыву и сказал, что команда после него будет показывать другой футбол, а по факту никаких изменений..
Кроме громких заявлений, команда ничего не показывает.
Понимаю, что много было травмированных, но и с этим составом можно показать более менее интересный футбол, а не вот это все..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ eleven LC (раскрыть)
25 ноября в 18:56
У Барселоны ситуация не лучше..
В каждом матче кто то вылетает, к тому же надолго
shlomo2
shlomo2
25 ноября в 18:33
Заголовок можно было бы и написать по другому... "Барса отскочила в последний момент"
eleven LC
eleven LC
25 ноября в 18:22
У Реала 60 процентов основного состава травмированы,так что у Жироны есть шанс оторваться
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Indzaghi (раскрыть)
25 ноября в 18:13
Просто никто не пасует на пустые
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
25 ноября в 18:05
Игра Барсы - из пер дива..
Indzaghi
Indzaghi
25 ноября в 18:03
Похоже , у Левандовского снова голевая засуха началась .
36fcru28r52h
36fcru28r52h
25 ноября в 18:03
Команда “Райо Вальекано” начала матч в статусе аутсайдера, однако показала хорошую игру и сумела навязать борьбу одному из лидеров чемпионата - “Барселоне”. Обе команды продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и командной игры, что позволило им добиться ничейного результата.

В целом, ничья стала хорошим результатом для “Райо”, который продолжает борьбу за сохранение места в высшем дивизионе. С другой стороны, “Барселона” также показала, что не собирается сдавать позиции и готова бороться за чемпионство.
sihafazatron
sihafazatron
25 ноября в 18:01
Видимо у барсы совсем все печально. Жирона-чемпик)))))
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