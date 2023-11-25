«Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано»

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25 ноября 2023, 17:59

«Райо Вальекано» сыграло вничью с «Барселоной» (1:1) в матче 14-го тура Ла Лиги.

На 39-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Райо Вальекано» Унаи Лопес. На 82-й минуте защитник «Райо Вальекано» Флориан Лежен отправил мяч в свои ворота.

«Райо Вальекано» идёт на 8-м месте (19 очков), «Барселона» занимает 3-е место (31 очко).