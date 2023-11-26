Переговоры Тюкавина по продлению контракта с «Динамо» продолжаются

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, сообщил, что переговорный процесс его клиента с московским клубом о продлении контракта продолжается.
Переговоры и не прекращались, нормально всё идёт, по плану. Просто есть определённые моменты, которые комментировать я не хочу. Когда придём к общему знаменателю, скажу.
Даже если бы была возможность не продлевать контракт, Костя с пяти лет в «Динамо», и он не тот человек, чтобы взять и кинуть клуб. В любом случае обговариваем моменты, чтобы все были довольны.
Тюкавин является воспитанником «Динамо». Его контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего форварда 20 матчей, 8 голов и 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.
Вчера в матче 16-го тура РПЛ гол Тюкавина принёс «Динамо» победу над ЦСКА.