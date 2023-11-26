Переговоры Тюкавина по продлению контракта с «Динамо» продолжаются

Футбольный агент , представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России , сообщил, что переговорный процесс его клиента с московским клубом о продлении контракта продолжается.

Переговоры и не прекращались, нормально всё идёт, по плану. Просто есть определённые моменты, которые комментировать я не хочу. Когда придём к общему знаменателю, скажу.

Даже если бы была возможность не продлевать контракт, Костя с пяти лет в «Динамо», и он не тот человек, чтобы взять и кинуть клуб. В любом случае обговариваем моменты, чтобы все были довольны.