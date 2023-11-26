Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Переговоры Тюкавина по продлению контракта с «Динамо» продолжаются

сегодня, 10:17

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, сообщил, что переговорный процесс его клиента с московским клубом о продлении контракта продолжается.

Переговоры и не прекращались, нормально всё идёт, по плану. Просто есть определённые моменты, которые комментировать я не хочу. Когда придём к общему знаменателю, скажу.

Даже если бы была возможность не продлевать контракт, Костя с пяти лет в «Динамо», и он не тот человек, чтобы взять и кинуть клуб. В любом случае обговариваем моменты, чтобы все были довольны.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Его контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего форварда 20 матчей, 8 голов и 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.

Вчера в матче 16-го тура РПЛ гол Тюкавина принёс «Динамо» победу над ЦСКА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, сколько Лукас Вера будет получать в «Локомотиве»
Сегодня, 14:49
Слухи«Интер» подпишет новое соглашение со спортивным директором
Вчера, 09:58
ОфициальноМакс Крузе стал свободным агентом
Вчера, 09:46
Петраков продолжит работу на посту главного тренера сборной Армении
24 ноября
Барриос ответил на вопрос, собирается ли завершить карьеру в «Зените»
24 ноября
СлухиРайя подписал долгосрочное соглашение с «Арсеналом»
24 ноября
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 11:39
Если агент утверждает что Тюкавин не тот человек, чтобы взять и кинуть клуб, то почему до сих пор не продлевают? Если он всей душой, то, по логике, должен продлевать на любых условиях. Скорее всего агент с игроком лукавят и переговоры затягиваются потому, что Тюкавин с агентом ждут выгодных предложений. Скорее всего денежки на первом месте. Как говорится - Бизнес, есть бизнес и ничего личного.)
ДСА
ДСА
сегодня в 11:12
Агент соврет, что дорого не возьмёт. Наверняка требует большую зарплату.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:25
Снова началась возня вокруг продления договора Динамо с Сафоновым, а не с Тюкавиным.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 