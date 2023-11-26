В РФС рассказали, почему игроки сборной Кубы покупали бутсы в России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, по какой причине футболистам сборной Кубы пришлось покупать бутсы в России перед матчем с национальной командой РФ (0:8).

История про то, что у Кубы нет бутс, создана искусственно. Несмотря на то, что мы уведомляли Кубу о том, на каком газоне будет проходить матч, что это будет натуральное поле, коллеги недоучли эти моменты, оказались не совсем готовы. Они приехали, поняли, что их бутсы не годятся, пошли и купили. Ничего сенсационного в этом нет.