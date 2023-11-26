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В РФС рассказали, почему игроки сборной Кубы покупали бутсы в России

сегодня, 14:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия8 : 0Логотип футбольный клуб КубаКубаМатч завершен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, по какой причине футболистам сборной Кубы пришлось покупать бутсы в России перед матчем с национальной командой РФ (0:8).

История про то, что у Кубы нет бутс, создана искусственно. Несмотря на то, что мы уведомляли Кубу о том, на каком газоне будет проходить матч, что это будет натуральное поле, коллеги недоучли эти моменты, оказались не совсем готовы. Они приехали, поняли, что их бутсы не годятся, пошли и купили. Ничего сенсационного в этом нет.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 21:30
Сенсационный только счет.
pomor45
pomor45
сегодня в 17:59
Бутсы купили в России, но не российские, так что в подставе подозревать не приходится.
adekvat
adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 17:05
Благодаря этому матчу кубинцы узнали, что в футбол оказывается играют в бутсах.
112910415
112910415
сегодня в 16:26
есть у Кубы бутсы !
теперь есть ...
Сп62
Сп62
сегодня в 16:08
А подарить не могли?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:39
Митрофанов : -"Мы же вас предупреждали..)
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