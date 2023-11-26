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ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Файзуллаев рассказал, за какую команду хочет выступать

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u93kpet4ry5m
u93kpet4ry5m
сегодня в 17:30
Ну если ток свободным агентом
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 16:18
Не знаю насчёт Барсы, но в Европу заберут. Очень хорош, маленький джигит).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:15
Сергеевич вернулся1Сергеевич вернулся1 9 / 276
В отличие от Соболева, который уже одной ногой в Испании, а второй в Италии.
Интерес
Интерес
сегодня в 16:14
По второму тайму так и не подумаешь.
112910415
112910415
сегодня в 15:39
мечта может и сбыться -
упорный труд плюс большое везение !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:50
Губа не дура, о Барсе рано думать, набирайся опыта в ЦСКА. Удачи.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:02
Прилип парень надолго. О Барсе можно забыть.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:34
Сейчас это кажется нереальным. А так удачи пожелаю, показывай в ЦСКА, что ты хороший игрок, приноси пользу, а там глядишь и позовут в Европу
Гость
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