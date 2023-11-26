Файзуллаев рассказал, за какую команду хочет выступать

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сегодня, 11:58

Полузащитник ЦСКА ответил на вопрос о команде, за которую хотел бы выступать.

В какой команде я бы хотел играть в будущем? В «Барселоне».

Ранее хавбек был признан лучшим игроком «армейцев» по итогам октября.