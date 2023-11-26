Файзуллаев рассказал, за какую команду хочет выступать

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о команде, за которую хотел бы выступать.
В какой команде я бы хотел играть в будущем? В «Барселоне».
Ранее хавбек был признан лучшим игроком «армейцев» по итогам октября.
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о команде, за которую хотел бы выступать.
В какой команде я бы хотел играть в будущем? В «Барселоне».
Ранее хавбек был признан лучшим игроком «армейцев» по итогам октября.
В отличие от Соболева, который уже одной ногой в Испании, а второй в Италии.
В отличие от Соболева, который уже одной ногой в Испании, а второй в Италии.
упорный труд плюс большое везение !
упорный труд плюс большое везение !