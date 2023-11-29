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Исак — первый игрок после Ширера, забивший за «Ньюкасл» на выезде в ЛЧ

сегодня, 09:59
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Форвард «Ньюкасла» Александер Исак забил гол в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ (1:1).

Швед стал первым более чем за 20 лет игроком «сорок», отметившимся забитым мячом в выездном поединке турнира. В марте 2003 года Алан Ширер забил «Интеру».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 13:31
Когда-то это должно было случиться. Главное было в Лигу Чемпионов вообще попасть.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:30
Можно поздравить,какой не какой,а рекорд.
jj5fmqvb7tm7
jj5fmqvb7tm7
сегодня в 12:30
Это достижение является свидетельством мастерства и профессионализма форварда «Ньюкасла» Александра Исака. Забить гол в таком престижном турнире, как Лига Чемпионов, особенно в выездном матче, это большое достижение для любого футболиста.

Исак сумел забить гол, несмотря на то, что его команда играла против сильного соперника - ПСЖ. Это подчеркивает его умение справляться с давлением и находить возможности для взятия ворот.

Важно отметить, что Исак стал первым игроком “сорок”, забившим гол в выездном матче Лиги Чемпионов за более чем 20 лет. Это делает его достижение еще более значимым, поскольку оно свидетельствует о продолжении традиций и истории клуба.

Таким образом, забитый гол Исака является не только его личным достижением, но и свидетельством успеха команды и ее болельщиков.
z47kz3j8xe5q
z47kz3j8xe5q
сегодня в 10:15
С хорошим почином!!!! Так играть дальше...
Гость
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