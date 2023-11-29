Исак — первый игрок после Ширера, забивший за «Ньюкасл» на выезде в ЛЧ

Форвард «Ньюкасла» Александер Исак забил гол в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ (1:1).
Швед стал первым более чем за 20 лет игроком «сорок», отметившимся забитым мячом в выездном поединке турнира. В марте 2003 года Алан Ширер забил «Интеру».
Исак сумел забить гол, несмотря на то, что его команда играла против сильного соперника - ПСЖ. Это подчеркивает его умение справляться с давлением и находить возможности для взятия ворот.
Важно отметить, что Исак стал первым игроком “сорок”, забившим гол в выездном матче Лиги Чемпионов за более чем 20 лет. Это делает его достижение еще более значимым, поскольку оно свидетельствует о продолжении традиций и истории клуба.
Таким образом, забитый гол Исака является не только его личным достижением, но и свидетельством успеха команды и ее болельщиков.
Исак сумел забить гол, несмотря на то, что его команда играла против сильного соперника - ПСЖ. Это подчеркивает его умение справляться с давлением и находить возможности для взятия ворот.
Важно отметить, что Исак стал первым игроком “сорок”, забившим гол в выездном матче Лиги Чемпионов за более чем 20 лет. Это делает его достижение еще более значимым, поскольку оно свидетельствует о продолжении традиций и истории клуба.
Таким образом, забитый гол Исака является не только его личным достижением, но и свидетельством успеха команды и ее болельщиков.