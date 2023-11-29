Исак — первый игрок после Ширера, забивший за «Ньюкасл» на выезде в ЛЧ

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сегодня, 09:59

Форвард «Ньюкасла» забил гол в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ (1:1).

Швед стал первым более чем за 20 лет игроком «сорок», отметившимся забитым мячом в выездном поединке турнира. В марте 2003 года забил «Интеру».