«Реал» переиграл «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:2).
Джованни Симеоне вывел гостей вперед на 9-й минуте, на 11-й счет сравнял Родриго Силва. Джуд Беллингем вновь обеспечил «сливочным» преимущество на 22-й, но на 47-й Андре-Франк Замбо Ангисса вернул равенство на табло. Николас Пас забил третий гол испанского коллектива на 84-й, а Хоселу на 90+4-й закрепил успех команды.
После поединка «Реал» лидирует в группе С (15 очков), «Наполи» идет на 2-м месте (7 баллов).
При его то росте иметь такую пластику и координированность - это вообще нечто. Мячик у него отобрать, практически невозможно. Из всех продолжений развития атаки он выбирает кратчайший, рациональный путь и доставляет снаряд туда, куда нужно.
Безупречный игрок.
При его то росте иметь такую пластику и координированность - это вообще нечто. Мячик у него отобрать, практически невозможно. Из всех продолжений развития атаки он выбирает кратчайший, рациональный путь и доставляет снаряд туда, куда нужно.
Безупречный игрок.
Ну и пару слов про Хвичку. Убожество, которое надо было удалять уже на 20мин., за удар соперника по лицу!!! Игрочишка, который каждый раз бегал к судье и выклянчивал пенальти или штрафные. В 1-м тайме, после его удара, мяч попал в руку защитника Реала, который отворачивался и держал руки за спиной. Но грузин, тут же сигнализировал судье с требованием назначить пенальти! В отборе, Хвичка- вообще НОЛЬ!!! Столько раз нарушал правила!!! Причем, примитивист каких мало... Ничего особенного в нем НЕТ!!! Только и умеет, что подвалу да середнякам забивать.
Ну и пару слов про Хвичку. Убожество, которое надо было удалять уже на 20мин., за удар соперника по лицу!!! Игрочишка, который каждый раз бегал к судье и выклянчивал пенальти или штрафные. В 1-м тайме, после его удара, мяч попал в руку защитника Реала, который отворачивался и держал руки за спиной. Но грузин, тут же сигнализировал судье с требованием назначить пенальти! В отборе, Хвичка- вообще НОЛЬ!!! Столько раз нарушал правила!!! Причем, примитивист каких мало... Ничего особенного в нем НЕТ!!! Только и умеет, что подвалу да середнякам забивать.