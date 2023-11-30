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«Реал» одолел «Наполи» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 01:13
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Реал» переиграл «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:2).

Джованни Симеоне вывел гостей вперед на 9-й минуте, на 11-й счет сравнял Родриго Силва. Джуд Беллингем вновь обеспечил «сливочным» преимущество на 22-й, но на 47-й Андре-Франк Замбо Ангисса вернул равенство на табло. Николас Пас забил третий гол испанского коллектива на 84-й, а Хоселу на 90+4-й закрепил успех команды.

После поединка «Реал» лидирует в группе С (15 очков), «Наполи» идет на 2-м месте (7 баллов).

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Все комментарии
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:59
День грузина - это в пол года один раз забить, да и то с клубами, которые расположены на дне таблицы.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:54, ред.
Макс, на фоне настоящих футболистов- грузин меркнет, он выглядит жалким и несолидным, и не только сегодня. И это при том, что против него, никто не играет персонально и жестко. К нему, надо было бы С.Никулина приставить, вот тогда, он понял бы- что такое "персоналочка"...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:50, ред.
Ну...я ж тебе до этого и написал - в целом да, не его день сёдня был.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:50
Ну, будем откровенны- защитник не видел за спиной соперника, который его перевисел. Ну хорошо, пусть так. А что еще, он сегодня сделал, чем запомнился? Нарушал правила. А за отмашку по лицу соперника, как минимум мог получить ЖК. Большую часть времени простаивал и бездействовал...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:45, ред.
Не, не, Вить. Посмотри повтор. Заброс он делал с левого фланга на правый фланг вратарской. Мяч летел по высокой дуге и вратарь РМ стопудово бы до него не добрался.
И потом "защитники проспали...") Виктор, это не те дефы, которые в штрафной спят. Мэтры Реала потеряли позицию, не разобрав атакующий дуэт Наполи, потому что те разыграли передачу Хвичи очень быстро - на раз/два и в дамки.)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:43
«Реал» одолел «Наполи» в матче Лиги чемпионов .
Всех болельщиков Реала и любителей красивого футбола с заслуженной Победой Галактикос !!!
Тут даже комментировать игру подопечных Анчелотти не надо . Просто смотреть на этот шедевр и получать удовольствие. Ну как говорится всё идёт по старому доброму сценарию . Последние десять - пятнадцать минут матча нас всех Реал приучил , что в этот период времени команда делает любой счёт в свою пользу, об этом знают все команды, вплоть до топ клубов которые играли с Реалом, особенно в тех случаях когда этот матч бывает решающим . Финалы и полуфиналы Лиги Чемпионов тому яркое подтверждение . И такой клуб как Наполи должен был это знать и быть к этому готовым . Но как это было в прошлых матчах, ничего противопоставить команде Анчелотти так и не смогли . Реал оказался на высоте. Это действительно Галактикос , лучший клуб мирового футбола ⚽️ !!! Удачи тебе Реал в дальнейших матчах Лиги Чемпионов 🏆🥇 ☝️💪✊️🙋🏻‍♂️
протон
протон
сегодня в 01:42, ред.
Чурчхелла грузин вновь показал свою "мощь". Игру не смотрел, мне хватило пару комментариев...Сливочных с победой!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:38
Макс, он сделал банальный заброс, где вратарь и защитники элементарно проспали. Мяч висел на углу вратарской, на такой мяч- вратарь обязан выходить. А потом удивляемся, почему ЗМ выиграл только один вратарь...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:35
По поводу грузина... да, не совсем его день сегодня..., однако предголевую он классно отдал, - не отнять!
Capral
Capral
сегодня в 01:29, ред.
Реал- действительно Королевский Клуб!!! Какая игра, какой рисунок- размашистый футбол, чередуемый коротким и средним пасом, игрой флангами!!! Футбол на любой вкус, на любого гурмана!!! И всё было бы замечательно в Реале, кроме вратаря. Первый гол Наполи- вина вратаря!!! Ну не имеет права вратарь смотреть на мяч, в двух шагах от него и жевать сопли!!! Неужели такой клуб как Реал не может найти нормального вратаря?! В атаке Реал прекрасен!!! Беллинген великолепен, гол головой- гол большого мастера, открылся забил, да еще как!!! С победой Анчелотти, с победой Реал!!!!!!!

Ну и пару слов про Хвичку. Убожество, которое надо было удалять уже на 20мин., за удар соперника по лицу!!! Игрочишка, который каждый раз бегал к судье и выклянчивал пенальти или штрафные. В 1-м тайме, после его удара, мяч попал в руку защитника Реала, который отворачивался и держал руки за спиной. Но грузин, тут же сигнализировал судье с требованием назначить пенальти! В отборе, Хвичка- вообще НОЛЬ!!! Столько раз нарушал правила!!! Причем, примитивист каких мало... Ничего особенного в нем НЕТ!!! Только и умеет, что подвалу да середнякам забивать.
rmz44z4rvbru
rmz44z4rvbru
сегодня в 01:20
Беллингем и Родриго надо еще лучше друг друга понимать. Пока Вини в койке, эти двое должны вытаскивать чемпионат, пока Барсу лихорадит. А теперь главный вопрос «а нужен ли Мбаппе?».
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:20, ред.
Считайте меня переобувшимся, но мне не стыдно, ей-богу. Это я по поводу Беллингема. Этот парень играл сегодня против Наполи вообще за гранью реального. Какие пасы раздавал, как читал игру, как обрабатывал и вёл мяч. Потрясающе!
При его то росте иметь такую пластику и координированность - это вообще нечто. Мячик у него отобрать, практически невозможно. Из всех продолжений развития атаки он выбирает кратчайший, рациональный путь и доставляет снаряд туда, куда нужно.
Безупречный игрок.
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 01:17
Реал с красивой победой, несмотря на кучу травмированных, команда продолжает показывать хороший футбол. Беллингем топище конечно, Хоселу повеселил, но Джуд с барского плеча таки подарил ему гол. Себальоса на пушечный выстрел к основе не подпускать, просто ужасные потери совершает.
амурец
амурец
сегодня в 01:16
Реал есть Реал, с победой
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:15
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Играли две команды разных уровней. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
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