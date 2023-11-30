«Реал» одолел «Наполи» в матче Лиги чемпионов .

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сегодня, 01:13

«Реал» переиграл «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:2).

Джованни Симеоне вывел гостей вперед на 9-й минуте, на 11-й счет сравнял Родриго Силва. Джуд Беллингем вновь обеспечил «сливочным» преимущество на 22-й, но на 47-й Андре-Франк Замбо Ангисса вернул равенство на табло. Николас Пас забил третий гол испанского коллектива на 84-й, а Хоселу на 90+4-й закрепил успех команды.

После поединка «Реал» лидирует в группе С (15 очков), «Наполи» идет на 2-м месте (7 баллов).