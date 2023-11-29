«Динамо» переиграло «Зенит» в матче Кубка России

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сегодня, 20:15

«Динамо» обыграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).

У хозяев на 69-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Хорхе Карраскаль. Гол забил Фёдор Смолов на 74-й.

Ответный матч состоится 12 марта.