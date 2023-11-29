«Динамо» переиграло «Зенит» в матче Кубка России

«Динамо» обыграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).
У хозяев на 69-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Хорхе Карраскаль. Гол забил Фёдор Смолов на 74-й.
Ответный матч состоится 12 марта.
«Динамо» обыграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).
У хозяев на 69-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Хорхе Карраскаль. Гол забил Фёдор Смолов на 74-й.
Ответный матч состоится 12 марта.
Во-первых, нефутбольная погода, которая бОльшую часть времени ещё и продолжала ухудшаться.
Во-вторых же, соперники как-то уж очень слишком уважали друг друга.
У нас много травмированных, вследствие чего оборонительная линия команды практически не имела лавки.
Зенит же играл без Вендела и Кассьеры, что заметно ослабляло потенциал гостей впереди.
Если в них не случаются пенальти, то подобные матчи чаще всего завершаются
нулевым исходом, к которому игра понемногу и катилась, но пара ярких событий после перерыва всё же приключилась.
Сначала Кукуян удалил вторым горчичником Карраскаля..
Как мне кажется, не вполне справедливо.
Динамо стОит "поискать правды" в инстанциях, может и удастся отменить
соответствующую дискву Хорхе, иначе его в Питере будет нехватать.
Ну а потом вышел Федя)
Он заслуженно наловил много недовольства и критики за крайне неудачно
проведённый первый тайм с ЦСКА.
А сегодня взял и сотворил шедевр во всех смыслах.
Этот гол станет, думаю, одним из украшений всего сезона..
Впрочем, перевес в один мяч- это немного для сдвоенного противостояния,
и всё в этой паре решится весной.
Однако, победа есть победа, и она получилась весьма красива, чем и особенно приятна.)
От души поздравляю сораДников с этой красотой.)
Во-первых, нефутбольная погода, которая бОльшую часть времени ещё и продолжала ухудшаться.
Во-вторых же, соперники как-то уж очень слишком уважали друг друга.
У нас много травмированных, вследствие чего оборонительная линия команды практически не имела лавки.
Зенит же играл без Вендела и Кассьеры, что заметно ослабляло потенциал гостей впереди.
Если в них не случаются пенальти, то подобные матчи чаще всего завершаются
нулевым исходом, к которому игра понемногу и катилась, но пара ярких событий после перерыва всё же приключилась.
Сначала Кукуян удалил вторым горчичником Карраскаля..
Как мне кажется, не вполне справедливо.
Динамо стОит "поискать правды" в инстанциях, может и удастся отменить
соответствующую дискву Хорхе, иначе его в Питере будет нехватать.
Ну а потом вышел Федя)
Он заслуженно наловил много недовольства и критики за крайне неудачно
проведённый первый тайм с ЦСКА.
А сегодня взял и сотворил шедевр во всех смыслах.
Этот гол станет, думаю, одним из украшений всего сезона..
Впрочем, перевес в один мяч- это немного для сдвоенного противостояния,
и всё в этой паре решится весной.
Однако, победа есть победа, и она получилась весьма красива, чем и особенно приятна.)
От души поздравляю сораДников с этой красотой.)