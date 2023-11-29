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«Динамо» переиграло «Зенит» в матче Кубка России

сегодня, 20:15
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Динамо» обыграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).

У хозяев на 69-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Хорхе Карраскаль. Гол забил Фёдор Смолов на 74-й.

Ответный матч состоится 12 марта.

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Все комментарии
Petergoff
Petergoff ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 23:21
Я то же всегда желаю успеха соперникам Спартака))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:57
Наши поздравления !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:44
Динамо с победой молодцы , да и всех кто у них выигрывает выигрывал и будет выигрывать с победой
Ев17
Ев17
сегодня в 22:36
С победой нас !!! Гол имени Смолова - наконец-то Федино пижонство сгодилось на что-то! Кухуян находясь в нескольких метрах не видит игру в мяч и даёт вторую жк, вот два самых запоминающихся события. Зенит становится для нс удобным соперником ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 22:24
Причем голы в гостях не считаются 1 за 2.. Если допустим Зенит выиграет в Питере 3:2, то будут бить пенальти.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:23
Динамики молодцы... в меньшинстве такой шедевр...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:22
Газпром -Арена отдана Зениту в аренду на 49 лет за.... 1 руб. Как в сказке. Газпром - мечты сбываются!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 22:09
Дом на петровском, тут аренда, за которую ещё придётся платить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:54
Всё решится в ответке после зимнего перерыва...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:46
В Кубке России теперь дома и в гостях играют?
True Story
True Story
сегодня в 21:45
Семак конечно уникум: с таким составом такая бездарная игра. Хуже наверно только физрук из тарасовки
Balbes77773
Balbes77773
сегодня в 21:33
Рад за вас,братья!!!)
lotsman
lotsman
сегодня в 21:30
Ironigor
«Динамо» анонсировало матч Кубка России с «Зенитом» мемом с ребёнком .
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Циничнее ничего не придумаешь. Женщина, на картинке, одного ребёнка уже сбросила в воду и тянет за руки второго, который стоит на приступке бассейна, чтобы так же сбросить в воду. Вот это и видно на этом меме.
sova147
sova147
сегодня в 21:22
Зенит спокоен, вторая игра дома!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 21:10
Считаю, что на всех больших российских стадионах надо срочно строить крыши, как в Петербурге. Тогда и играть можно хоть круглый год. А так, это не игра, а как бы не получить травму на морозе…
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:49
Кукуян , ведь бог тебя накажет рано или поздно ☝️😉
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:47
Всех Динамиков с победой! Вся команда молодцы, проявили характер и добились в меньшинстве важной победы над чемпионом.
Победили и забыли. На этом этапе сделано только пол-дела, ещё ответка в Питере.
баск
баск
сегодня в 20:46
Матч долгое время ничего особенного не обещал..

Во-первых, нефутбольная погода, которая бОльшую часть времени ещё и продолжала ухудшаться.
Во-вторых же, соперники как-то уж очень слишком уважали друг друга.

У нас много травмированных, вследствие чего оборонительная линия команды практически не имела лавки.
Зенит же играл без Вендела и Кассьеры, что заметно ослабляло потенциал гостей впереди.

Если в них не случаются пенальти, то подобные матчи чаще всего завершаются
нулевым исходом, к которому игра понемногу и катилась, но пара ярких событий после перерыва всё же приключилась.

Сначала Кукуян удалил вторым горчичником Карраскаля..
Как мне кажется, не вполне справедливо.
Динамо стОит "поискать правды" в инстанциях, может и удастся отменить
соответствующую дискву Хорхе, иначе его в Питере будет нехватать.

Ну а потом вышел Федя)
Он заслуженно наловил много недовольства и критики за крайне неудачно
проведённый первый тайм с ЦСКА.
А сегодня взял и сотворил шедевр во всех смыслах.
Этот гол станет, думаю, одним из украшений всего сезона..

Впрочем, перевес в один мяч- это немного для сдвоенного противостояния,
и всё в этой паре решится весной.
Однако, победа есть победа, и она получилась весьма красива, чем и особенно приятна.)

От души поздравляю сораДников с этой красотой.)
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
сегодня в 20:46
Какой медленный и неуклюжий Алип(
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:45
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 20:45
    Зенит решил оставить интригу на весну. Для интересаб
    makkie
    makkie
    сегодня в 20:44
    Рад за Динамо, молодцы!
    Теперь весной поедут на ответный матч в Питере, где в прошлом сезоне уже выбивали Зенит из Кубка. Удачи!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 20:39, ред.
    Рад победе московской команды. Не потому, что болею за неё, а потому, что восторжествовала справедливость. Это не громкие слова, но иногда они уместны, как в этом случае. Потому что главный арбитр совершил бьющую по его репутации ошибку, неправомерно удалив Карраскаля. Павла Кукуяна - на свалку не истории, но хотя бы на пару матчей на любую подмосковную мусорную свалку. Пусть отлежится и подумает над своим поведением.
    Особенно были рады этой победе динамовцы, которые светились от счастья, а их глаза сияли, как бока у начищенного до блеска самовара. Выиграть у лидера приятно во всех смыслах. Это всё равно, как на танцах пригласить вальсировать незнакомую, но симпатичную девушку. А она, к твоему удивлению, согласилась совершить с тобой пару туров.
    KTS16_
    KTS16_
    сегодня в 20:39
    На классе
    матос
    матос
    сегодня в 20:35
    Динамо с заслуженной победой!
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 20:31
    Динамовцев с победой. Победили заслуженно. До встречи В Питере.
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ Kolymchanin (раскрыть)
    сегодня в 20:31
    ЦСКА играл основой, а у Ростова был резервный состав
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 20:26
    Игра очень скучная в целом. Динамо был лучше и заслуженно победил.
    Очень много вопросов к судейству…
    Kolymchanin
    Kolymchanin
    сегодня в 20:26, ред.
    Сегодня прям празДник какой-то. Жаль толко вот армейцы не победили. Всех сораДников с побеДой!!!
    Georgud
    Georgud
    сегодня в 20:26
    Динамо больше хотело победить и сделало это.
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