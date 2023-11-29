«Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью, в матче 6 голов.

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сегодня, 22:38

«Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:3).

Алехандро Гарначо вывел гостей вперед на 11-й минуте, удвоил преимущество команды Бруну Фернандеш на 18-й. Хаким Зиеш на 29-й отыграл один из голов. Скотт МакТоминэй на 55-й отметился третьим голом «дьяволов». На 62-й Зиеш оформил дубль. Вернул равенство на табло Керем Актюркоглу на 71-й минуте.