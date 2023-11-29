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«Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью, в матче 6 голов

сегодня, 22:38
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)3 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:3).

Алехандро Гарначо вывел гостей вперед на 11-й минуте, удвоил преимущество команды Бруну Фернандеш на 18-й. Хаким Зиеш на 29-й отыграл один из голов. Скотт МакТоминэй на 55-й отметился третьим голом «дьяволов». На 62-й Зиеш оформил дубль. Вернул равенство на табло Керем Актюркоглу на 71-й минуте.

После поединка «Галатасарай» идет на 2-м месте в группе А (5 очков), МЮ замыкает таблицу (4 балла).

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 23:37
МЮ решил слить ненужный турнир.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 23:35
Мага, само собой, еще накосячит, и не раз.

Но у него есть одно свойство, которое отличает его от Онаны, Санчо и многих других игроков: он все-таки умеет собраться и взять себя в руки. В отличии от истерички Санчо и Онаны, который пусть и не подает виду, что есть психологические проблемы - это хорошее свойство.

По поводу же Онаны - согласен, что трансфер изначально выглядел странным. Особенно при учете, что был подписан вполне себе талантливый Алтай. Плюс были доступны за более скромные деньги, чем Онана, Ливакович и Мелье из Лидса, которые тоже умеют играть ногами, и, кроме этого, здорово умеют играть на ленточке
lobsterdam
lobsterdam ответ матос (раскрыть)
сегодня в 23:33
Там и Хаг поднял, оформляя трансфер через свою агентскую контору! Чисто бизнес!
lobsterdam
lobsterdam ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 23:31
Зина? Ну он ведь забил после фатальных ошибок Анана! Разве можно его голы сравнить с голами Гарни и Бруну?
матос
матос
сегодня в 23:22
Интер шикарно бабок поднял продав этого Онану манкам , стена МЮ епрст))))))))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 23:16
Магуайр мешок, он доказывал свою профнепригодность годами, все хвальбы в его адрес до той поры пока он снова не закосипорит, а я уверен что он снова накосячит. А насчёт Онаны можно сказать что это такой же провальный трансфер как и Мага, деньги на ветер, можно было и Хендерсона оставить чем этого дриблера покупать
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06
сегодня в 23:10
Этх полтора года что то строит но ничего не получается. Кроме как скандалы с футболистами. Этх -не уровень АПЛ
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 23:07, ред.
Ну Магу в этом сезоне винить не стоит, и особенно в этом матче. Не думал, что такое скажу в начале сезона (да и вообще когда-нибудь), но игра Харри - одно из немногих светлых пятен в игре МЮ в этом сезоне.

А вот к Онане вопросов полно. Особенно грустно смотреть на его игру зная, что на лавке сидит вполне себе качественный кипер Алтай
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 23:02
Царский подарок от Онаны туркам сегодня.

Конечно, много вопросов к судье, так как Галатасарай играл чаще в ноги, чем в мяч, и при этом МЮ получил карточек в 2 раза больше... Но даже учитывая это, МЮ должен был сегодня побеждать, если бы не ляпы Онаны.

Может, пора уже дать шанс Алтаю?
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 22:58
Классический матч МЮ текущего сезона в ЛЧ, трешку дежурную пропустили
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:57
«Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью, в матче 6 голов.
Супер матч ! Можно поздравить всех болельщиков обеих команд и просто любителей футбола с такой красивой игрой . Обе команды показали все свои лучшие качества и тому подтверждение счёт на табло и красивые голы . Даже не знаю какая из этих двух команд была больше достойна Победы . Скорее всего закономерный счёт на табло . Но лучим игроком матча по праву был выбран Хаким Зиеш забив в ворота Манчестер Юнайтед два красивых мяча .
И теперь только последний тур даст ответы на вопросы, кто же из трёх команд разыграет путёвки в финальную часть Лиги Чемпионов и Лигу Европы. Тем интереснее будет смотреть последний тур. И пусть победит сильнейший !
shur
shur
сегодня в 22:53
...в МЮ думает голландец, бегают какие то уругвацы,бразильцы, португальцы,
аргентинцы....Боже во что привратился любимый Клуб?! Назвать этот проходной двор игрой да не в коем случае, стыдно,противно,обидно!!!
sova147
sova147
сегодня в 22:53
Боевая ничья равна победе!!!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 22:52
Встреча двух дырявых вратарей)) Муслера хоть как то своей команде помог, но Онана это петля на шее МЮ)) а тем более с такими дефами как Магуайр-Линделеф это... Зиеш топ за свои деньги, а Челси пусть грызет ..лупу)))
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 22:50
Скажите мне пожалуйста, как ну ,как можно было отдать эту игру и победу....мля, не могу больше на все это смотреть
Sкрудж
Sкрудж ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:50
Везения мало , считай уже мимо лч весной . Надо ещё побороться лигу Европы. Но матчи конечно весёлые выдаёт МЮ. 3-4 два раза 3-3 , 2-3 и скромные 1-0. Пропущено 14 голов в 5 матчах ещё впереди Бавария. Там Кейн ещё подкинет.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:48
Эти немцы до сих пор помнят тот финал 99.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 22:48
Ой, Нанэ.. Тьфу.. Хе..
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 22:46, ред.
Ох, матч получился огненный!
Спасибо командам!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 22:46
Матч хороший. Счёт не в пользу Мю.
Онана психологически сломался в МЮ. Снова мимо трансфер. Дорогой трансфер.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:45
Повезло конечно мю, что немцы приедут к ним полурезервом, но теперь не все зависит от них самих. Можно даже мимо ЛЕ пролететь
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:43
Какие же веселые матчи у мю в этой лч!)) Только наверное их фанатам не всегда весело)
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