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«Арсенал» отправил шесть голов в ворота «Ланса» и вышел в плей-офф ЛЧ

сегодня, 00:58
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)6 : 0Логотип футбольный клуб ЛансЛансМатч завершен

«Арсенал» разгромил «Ланс» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (6:0).

Кай Хаверц открыл счет на 13-й минуте. Габриэл Жезус удвоил преимущество команды на 21-й. Букайо Сака на 23-й забил третий гол коллектива. Габриэл Мартинелли на 27-й увеличил разрыв в счете, на 45+1-й отличился Мартин Эдегор. На 86-й Жоржиньо реализовал пенальти.

После матча «Арсенал» лидирует в группе В (12 очков), «Ланс» находится на 3-й строчке (5 баллов).

Из данной группы в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли «канониры» и ПСВ.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:30
Выстрелили и забыли, трофеев не стоит ждать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:29
Неплохо выступление в группе начавший Ланс под конец как то "сдулся"...
7qsnewstvdks
7qsnewstvdks
сегодня в 01:25
Это был потрясающий матч, в котором «Арсенал» продемонстрировал свою мощь и силу. Команда начала игру очень активно. Этот результат подтверждает, что «Арсенал» находится в отличной форме и готов к дальнейшим испытаниям в Лиге Чемпионов. Команда демонстрирует командную работу, взаимопонимание и умение забивать голы в нужный момент.
амурец
амурец
сегодня в 01:14
Повеселилились
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 01:12
Ланс капитулировал на Эмирейтс! С победой Канониры!
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 01:07
Психанули
Гость
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