«Арсенал» отправил шесть голов в ворота «Ланса» и вышел в плей-офф ЛЧ

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сегодня, 00:58

«Арсенал» разгромил «Ланс» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (6:0).

Кай Хаверц открыл счет на 13-й минуте. Габриэл Жезус удвоил преимущество команды на 21-й. Букайо Сака на 23-й забил третий гол коллектива. Габриэл Мартинелли на 27-й увеличил разрыв в счете, на 45+1-й отличился Мартин Эдегор. На 86-й Жоржиньо реализовал пенальти.

После матча «Арсенал» лидирует в группе В (12 очков), «Ланс» находится на 3-й строчке (5 баллов).