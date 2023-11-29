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Брат Гарначо опроверг слухи о том, что Месси отписался от игрока в соцсетях

сегодня, 14:54

Роберто Гарначо, брат нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, отреагировал на информацию о том, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси отписался от футболиста в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Лео якобы отписался от соотечественника, так как тот не скрывает того, что считает Криштиану Роналду лучше, чем Месси.

Фейк, Месси никогда не был подписан на него, хватит придумывать всякую чушь только для того, чтобы вызвать ненависть. Гарна любит и восхищается ими обоими, а вы всё пытаетесь создать соперничество.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:56
разобрались как будто
не долго утка крыльями махала
stanichnik
stanichnik ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 16:02
Доброго Здоровья imrebellion!
Разделяю ваш сарказм.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:57
Гарначо?
Да кто его знал..
Теперь будут говорить.
Imrebellion
Imrebellion ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:54
Ты чего?? Месси вместо футбола и времяпровождения с семьёй сидит в соц.сетях, управляет инфополем, подкупает целые сборные, клубы, корпорации со всеми их людьми чтоб идеально подыгрывали, устраивает заговоры против одного любимчика публики, лично усложняет жизнь многим бездельникам.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 15:50
Ахах)) как мухи прилетали на всякий вброс, хотя даже детворе было понятно какую чушь тут написали. А тех желтушных новостей никогда и не было в норм изданиях.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:38, ред.
Читаю эти глупости и у меня возникают мысли, а кто следующий на очереди, чтобы хайпануть на имени футбольной звезды. У Месси больше нет других дел, как сидеть в соц.сетях и следить кто, когда и сколько оставил отзывов о нем и о Роналду. Ему наверное достаточно того, что в СМИ с полос не сходят новости о этих двух футболистах.
Это мы болельщики тут на soccere может подписываться и отписываться друг от друга и даже отправлять в игнор, когда наши взгляды и мнения расходятся на те или иные обсуждаемые моменты и наше отношение к Роналду и Месси являются ярким тому примером. Болейте за своих, а не против чужих!
2gp23ss5mtzh
2gp23ss5mtzh
сегодня в 15:13
Кирдык бывшему активному потребителю некачественной Растишки!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 15:07
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 15:06
    Был не подписан, но отписался.
    Не изменял жене, но новость об измене прошла.
    Интересно будут ли и самое главное как извиняться перед Месси за всю грязь, что сказали, писали?
    Конечно сейчас скажут, что Месси всех подкупил или заставил или ещё что-нибудь придумают, но набраться мужества и признать ошибку не смогут.
    Capral
    Capral
    сегодня в 15:00
    Любопытно, под какими пытками, он опроверг сказанное прежде. Вероятно, сильно парня придавили, чтобы поменял показания...
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 14:58
    Брат за брата!
    Хорошо!
    Гость
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