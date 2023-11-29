Брат Гарначо опроверг слухи о том, что Месси отписался от игрока в соцсетях

Роберто Гарначо, брат нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, отреагировал на информацию о том, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси отписался от футболиста в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Лео якобы отписался от соотечественника, так как тот не скрывает того, что считает Криштиану Роналду лучше, чем Месси.
Фейк, Месси никогда не был подписан на него, хватит придумывать всякую чушь только для того, чтобы вызвать ненависть. Гарна любит и восхищается ими обоими, а вы всё пытаетесь создать соперничество.
Не изменял жене, но новость об измене прошла.
Интересно будут ли и самое главное как извиняться перед Месси за всю грязь, что сказали, писали?
Конечно сейчас скажут, что Месси всех подкупил или заставил или ещё что-нибудь придумают, но набраться мужества и признать ошибку не смогут.
Не изменял жене, но новость об измене прошла.
Интересно будут ли и самое главное как извиняться перед Месси за всю грязь, что сказали, писали?
Конечно сейчас скажут, что Месси всех подкупил или заставил или ещё что-нибудь придумают, но набраться мужества и признать ошибку не смогут.
Это мы болельщики тут на soccere может подписываться и отписываться друг от друга и даже отправлять в игнор, когда наши взгляды и мнения расходятся на те или иные обсуждаемые моменты и наше отношение к Роналду и Месси являются ярким тому примером. Болейте за своих, а не против чужих!
Это мы болельщики тут на soccere может подписываться и отписываться друг от друга и даже отправлять в игнор, когда наши взгляды и мнения расходятся на те или иные обсуждаемые моменты и наше отношение к Роналду и Месси являются ярким тому примером. Болейте за своих, а не против чужих!