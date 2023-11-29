Брат Гарначо опроверг слухи о том, что Месси отписался от игрока в соцсетях

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сегодня, 14:54

Роберто Гарначо, брат нападающего «Манчестер Юнайтед» , отреагировал на информацию о том, что форвард «Интер Майами» отписался от футболиста в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Лео якобы отписался от соотечественника, так как тот не скрывает того, что считает лучше, чем Месси.