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На Роналду подали в суд в США из-за рекламы криптовалютной биржи

сегодня, 15:17

На нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду подали в суд в связи с рекламой криптовалютной биржи Binance.

По информации источника, игрок столкнулся с коллективным иском от людей во Флориде, утверждающих, что они понесли убытки из-за продвижения криптобиржи. В нём сообщалось, что футболист «продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance».

Компания заключила многолетнее партнёрство с Роналду в середине 2022 года для продвижения его собственных невзаимозаменяемых токенов (NFT). В жалобе утверждается, что те, кто подписался на NFT португальца, с большой вероятностью будут использовать Binance для других целей, например, для инвестирования в незарегистрированные ценные бумаги.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:56, ред.
Суд США с удовольствием встанет на сторону своих граждан, и с ещё бОльшим удовольствием сделает укол камфорой в заднее место какого - то (для них) футболиста.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 18:28, ред.
Мне кажется, я знаю какую страну Криштиану никогда не посетит ни по работе, ни как турист. 😁
FenixSL
FenixSL
сегодня в 17:26
ну учитывая что там за плакат с "Роналду лучший" могут лишить входа на стадион, то не удивительно
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 17:12
То заряженная вода, то криптовалюта. Рон совсем в шарлатана-проходимца превратился))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:55
Вот Месси обрадуется....
А вообще ерунда какая-то.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:47
Из Флориды? Все ясно. Это проделки гнома. Видимо подговорил своих дружков подать иск только с целью чтобы очернить имя Роналду. В суде они все равно проиграют. Не дает гному покоя слава Роналду!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:39
Ну как тут не вспомнить Михаила Николаевича Задорного: "Американцы, ну тупые!"
Ну как можно было довериться гею-нарциссу, для которого ничего святого нет на этом свете, только бабло и липовая слава.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:38
Я не пойму, дайверу денег не хватает ,что ли? Людей обманывать начал...
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 15:37
Гешу пора закрывать.. Надолго.. Хе..
shlomo
shlomo
сегодня в 15:24
Дело ясное, что дело темное... и кажется что многое высосано из пальца...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:21
Приближается к рекорду по судебным искам, которые подали против спортсмена ахаха
vfd9v7mzwssy
vfd9v7mzwssy
сегодня в 15:20
А почему из линии только что пропал матч Мирамар Мисионес - Суд Америка? Верните, пожалуйста, пока не начался, очень надо!
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