На Роналду подали в суд в США из-за рекламы криптовалютной биржи

На нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду подали в суд в связи с рекламой криптовалютной биржи Binance.
По информации источника, игрок столкнулся с коллективным иском от людей во Флориде, утверждающих, что они понесли убытки из-за продвижения криптобиржи. В нём сообщалось, что футболист «продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance».
Компания заключила многолетнее партнёрство с Роналду в середине 2022 года для продвижения его собственных невзаимозаменяемых токенов (NFT). В жалобе утверждается, что те, кто подписался на NFT португальца, с большой вероятностью будут использовать Binance для других целей, например, для инвестирования в незарегистрированные ценные бумаги.
А вообще ерунда какая-то.
А вообще ерунда какая-то.
Ну как можно было довериться гею-нарциссу, для которого ничего святого нет на этом свете, только бабло и липовая слава.
Ну как можно было довериться гею-нарциссу, для которого ничего святого нет на этом свете, только бабло и липовая слава.