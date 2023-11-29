На Роналду подали в суд в США из-за рекламы криптовалютной биржи

1701260235

сегодня, 15:17

На нападающего «Аль-Насра» подали в суд в связи с рекламой криптовалютной биржи Binance.

По информации источника, игрок столкнулся с коллективным иском от людей во Флориде, утверждающих, что они понесли убытки из-за продвижения криптобиржи. В нём сообщалось, что футболист «продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance».

Компания заключила многолетнее партнёрство с Роналду в середине 2022 года для продвижения его собственных невзаимозаменяемых токенов (NFT). В жалобе утверждается, что те, кто подписался на NFT португальца, с большой вероятностью будут использовать Binance для других целей, например, для инвестирования в незарегистрированные ценные бумаги.