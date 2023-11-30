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ГлавнаяНовостиСудействоСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Сегодня бригада Карасёва будет работать на матче Саудовской Премьер-Лиги

сегодня, 14:11
АбхаЛоготип футбольный клуб Абха-:-Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Джидда)Аль-Ахли18:00 Не начался

Российский судья Сергей Карасёв сегодня будет работать на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встретятся «Абха» и «Аль-Ахли». Игра начнётся в 18:00 по московскому времени. Вместе с Карасёвым будут работать помощники Алексей Лунёв и Игорь Демешко, а также видеоассистент Виталий Мешков.

«Абха» занимает 15-е место в турнирной таблице, а «Аль-Ахли» 3-е. За клуб из Абхы выступают хорошо известные в России полузащитники Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:17
Фантомас в СА заработает больше, чем в Европе. Правильный выбор.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:22, ред.
Одна команда занимает в чемпионате СА 3 место, вторая - 15 - ое. Весьма почётно обслуживать матчи такого ранга. Видимо, саудиты подумали, что раз соглашение о сотрудничестве между ними и РФС подписано, надо его выполнять. Вот и выполнили - сунули российскую бригаду куда подальше от "знаковых" матчей, чтобы не обижались. Так сказать, от греха подальше. И "доверили" обслуживать второстепенную игру. Наши чинуши из РФС наверняка обрадовались, мол, смотрите, люди, сотрудничество налаживается, и то ли ещё будет ! Могли и в ножки им поклониться, чему я совсем не удивлюсь.
На самом деле нас унизили, и если мы с вами этого не поймём и пойдём на поводу у кого бы то ни было, в том числе арабов, то окончательно потеряем уважение во всём спортивном мире. Хоть куда уж дальше. По - моему, уже всё потеряно.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:44
Лучше бы его на матч тура поставили Аль-Насра с Аль-Хилялем а в этом матче все ясно. Тут Аль Ахли выйграет конечно у аутсайдера!! Должна быть легкая работа для судьи.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:21
Нашли работу нашим арбитрам -это хорошо.
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