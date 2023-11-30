Сегодня бригада Карасёва будет работать на матче Саудовской Премьер-Лиги

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сегодня, 14:11

Российский судья сегодня будет работать на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встретятся «Абха» и «Аль-Ахли». Игра начнётся в 18:00 по московскому времени. Вместе с Карасёвым будут работать помощники Алексей Лунёв и Игорь Демешко, а также видеоассистент .

«Абха» занимает 15-е место в турнирной таблице, а «Аль-Ахли» 3-е. За клуб из Абхы выступают хорошо известные в России полузащитники Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано.