Сегодня бригада Карасёва будет работать на матче Саудовской Премьер-Лиги

Российский судья Сергей Карасёв сегодня будет работать на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встретятся «Абха» и «Аль-Ахли». Игра начнётся в 18:00 по московскому времени. Вместе с Карасёвым будут работать помощники Алексей Лунёв и Игорь Демешко, а также видеоассистент Виталий Мешков.
«Абха» занимает 15-е место в турнирной таблице, а «Аль-Ахли» 3-е. За клуб из Абхы выступают хорошо известные в России полузащитники Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано.
На самом деле нас унизили, и если мы с вами этого не поймём и пойдём на поводу у кого бы то ни было, в том числе арабов, то окончательно потеряем уважение во всём спортивном мире. Хоть куда уж дальше. По - моему, уже всё потеряно.
На самом деле нас унизили, и если мы с вами этого не поймём и пойдём на поводу у кого бы то ни было, в том числе арабов, то окончательно потеряем уважение во всём спортивном мире. Хоть куда уж дальше. По - моему, уже всё потеряно.