В РПЛ высказались о возможном переносе матча «Спартака» и «Крыльев Советов»

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов высказался на тему переноса матча 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
Это решение принимает главный судья после обязательной процедуры замера температуры. Если ниже -15, то принимает решение о переносе.
Напомним, игра должна пройти 9 декабря в Москве. Согласно прогнозу погоды, в этот день в столице температура воздуха будет минус 21 градус.
не предусмотренная случайная неожиданность )
не предусмотренная случайная неожиданность )