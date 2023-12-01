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В РПЛ высказались о возможном переносе матча «Спартака» и «Крыльев Советов»

сегодня, 16:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов09.12.2023 в 14:00 Не начался

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов высказался на тему переноса матча 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Это решение принимает главный судья после обязательной процедуры замера температуры. Если ниже -15, то принимает решение о переносе.

Напомним, игра должна пройти 9 декабря в Москве. Согласно прогнозу погоды, в этот день в столице температура воздуха будет минус 21 градус.

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Все комментарии
nik9373
nik9373
сегодня в 18:41
Зима всегда приходит неожиданно.
112910415
112910415
сегодня в 17:29
о !
не предусмотренная случайная неожиданность )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:20, ред.
Пустоголовые календарные художники думали в Москве в середине декабря +18 будет???
memphis
memphis
сегодня в 17:07, ред.
А то Промес замёрзнет
Гость
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