В РПЛ высказались о возможном переносе матча «Спартака» и «Крыльев Советов»

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сегодня, 16:15

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ высказался на тему переноса матча 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Это решение принимает главный судья после обязательной процедуры замера температуры. Если ниже -15, то принимает решение о переносе.

Напомним, игра должна пройти 9 декабря в Москве. Согласно прогнозу погоды, в этот день в столице температура воздуха будет минус 21 градус.