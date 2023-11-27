Сергей Семак: «Против „Динамо" на поле выйдут сильнейшие»

Главный тренер «Зенита» рассказал о подготовке «сине-бело-голубых» к матчу Кубка России против «Динамо».

Сейчас все мысли и все силы направлены на подготовку к матчу против «Динамо».

Состав будет оптимальным на день матча. У некоторых игроков есть проблемы, поэтому посмотрим, кто будет готов. На поле выйдут сильнейшие.

«Динамо» не проигрывает, набрало хороший ход. Команда находится в тройке в чемпионате, и нас ждёт непростой матч на поле одного из лидеров нынешнего чемпионата.

К тому составу, который готовился к предыдущему матчу, присоединились Слава Караваев и Дима Васильев. Посмотрим и проанализируем, насколько они готовы. Они начинают занятие, а дальше мы уже посмотрим по их состоянию, готовы ли они будут сыграть.