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Сергей Семак: «Против „Динамо" на поле выйдут сильнейшие»

сегодня, 13:53
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит29.11.2023 в 18:15 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке «сине-бело-голубых» к матчу Кубка России против «Динамо».

Сейчас все мысли и все силы направлены на подготовку к матчу против «Динамо».

Состав будет оптимальным на день матча. У некоторых игроков есть проблемы, поэтому посмотрим, кто будет готов. На поле выйдут сильнейшие.

«Динамо» не проигрывает, набрало хороший ход. Команда находится в тройке в чемпионате, и нас ждёт непростой матч на поле одного из лидеров нынешнего чемпионата.

К тому составу, который готовился к предыдущему матчу, присоединились Слава Караваев и Дима Васильев. Посмотрим и проанализируем, насколько они готовы. Они начинают занятие, а дальше мы уже посмотрим по их состоянию, готовы ли они будут сыграть.

Ранее сообщалось количество проданных билетов на данную игру.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:26
Вспоминаю 1990г. В ДИНАМО, тогда работал Бышовец. И вот, пошел я на матч дублеров Динамо К- ДИНАМО М., в Киеве. Перед матчем увидел толпу, подошел поближе. Вижу, люди обступили Бышовца, о чем- то говорят... Ну понятно- встреча старых друзей и тд. Так вот, такого трехэтажного мата- никогда не слышал!!! Бышовец, через каждое слово ругался. Но это было вне поля. Но, как мне рассказывали люди знавшие его лучше и ближе, в команде- он никогда не ругался и футболистов своих, никогда не оскорблял!!!

Да, великий тренер В.Маслов ругался, мог оскорбить и даже ударить кого-то из своих игроков. Но до уровня Маслова- надо еще дорасти!!!!!!!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:11
Приветище, Ваня!!!
Ну правда, с какой стати, Семак должен выставить второй состав? Итак уже, превратили кубок в ничего незначащий турнир, а жаль...
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 15:09
Добрый день!
Конечно, по факту- Вы правы. Но сейчас, когда кубковые матчи входят в решающую стадию, именно сейчас, команды должны выходить в самых боевых составах. Тем более, если в команде все здоровы- они должны играть. Люди, в холод придут на стадион, они должны увидеть настоящий футбол, а не дублирующие составы.
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:07
Доброго Здоровья Виктор!
Снял с языка про отношение к Кубку всех команд в советское время.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:03
Я полностью солидарен с Иваном, который, абсолютно верно подметил- что игры на кубок страны должны играться самыми боевыми составами!!! В советское время, все матчи на кубок игрались основными составами. И это в то время, когда команды и сборная СССР играли во всех европейских и мировых турнирах. Сейчас, когда российские клубы отстранены от еврокубков и об усталости нечего и говорить, команды должны выставлять самые боевые составы!!! Семак прав! Люди придут на стадион, в надежде увидеть боевой, качественный футбол, и что, Семак привезет третий состав, чтобы тебе угодить?!

И последнее, по поводу твоего словечка. Это слово- не литературное и в публичных местах его не употребляют. И в медицине, такого слова тоже нет. Не надо уподобляться уличному жергону, есть слова и поприличнее. Не так давно, Личка назвал своих игроков "засранцами"! Я, подобные выражения, да еще в отношении своих игроков не воспринимаю!!! Считаю это бескультурием!!! Ни Бесков, ни Севидов- себе подобных вольностей не позволяли!!!!!!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:59
Клубы по-разному могут относиться к кубковым матчам в целом или конкретным матчам этого турнира, а также иногда практически вынуждены ротировать состав или же не могут выставлять всех сильнейших ввиду травм. Некоторые отдают приоритет чемпионату.
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:49, ред.
Не стоит загадывать и тем более делать выводы до игры. А что касается основного состава, то я всегда возмущался, почему игры на Кубок некоторые относят к категории второстепенных. Мое мнение, что во всех официальных кубковых матчах должны играть сильнейшие составы. Кубок Матч-ТВ это второстепенный турнир, а Кубок страны это почётный трофей и недаром его обладатель играет в матче за СуперКубок.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:38
А что , слово обо76ся это не естественный процесс или запрещённое слово ??? Боится Динамо, вот и обо76ся !)
Вот если бы он сказал что с Динамо будет играть молодёжь Зенита, тогда бы у меня не было такой реакции ! Всё вроде бы логично !
112910415
112910415
сегодня в 14:24
Слава и Дима точно сильнейшие или около того ?!
Capral
Capral ответ Ironigor (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 14:18
Ну и, к чему это, да еще в таких выражениях...
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