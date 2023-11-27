В «Динамо» подшутили над «Зенитом», а ЦСКА гостит у Карпина. Начинается плей-офф Кубка России

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вчера, 22:13

Матчи одной стадии сыграют в разные годы.

«Динамо» – «Зенит»

В Ирландии политики решили включить в новый закон о травле в интернете пункт, согласно которому можно посадить человека в тюрьму за смешную картинку в сети. Глупая практика, ведь свобода слова важна. Мемы могут быть оскорбительными, но шутка пресс-службы «Динамо», что в матче против «Зенита» у москвичей будет поддержка всей страны, не относится к таковым. Использовали популярный мем с барахтающимся в бассейне на первом плане ребенком (он не тонет, а учится плавать), пока женщина на фоне уделяет внимание девочке. Конечно, вся страна не будет за «Динамо», потому что «Зенит» один из самых популярных клубов России. Фанаты «Спартака» и ЦСКА точно обрадуются, если их команды пройдут дальше, но гарантированно не встретят по пути в финал «Зенит».

Вот такая затравка перед матчем, поскольку «Зенит» ответил не мемом, а прямым оскорблением. Встретятся недруги, «Динамо» точно мечтает одержать третью за год победу над чемпионами. Прошли фаворита в Кубке России в серии пенальти в марте, затем уступили в апреле, но в Санкт-Петербурге в первом круге нового сезона подопечные Лички выиграли 2:3. В этот раз Семак отправится в Москву, где на стадионе имени Яшина не проигрывал три года. Но поражение было, соперник не самый удобный. Личка может переживать из-за игры обороны, в дерби с ЦСКА были ошибки. Зато у чешского тренера «Динамо» есть выбор в атаке. Карраскаль и Нгамалё классно вышли на замену, перевернув последний поединок. А вот «Зенит» вразвалочку победил «Сочи», сберегли силы. Речь о центральном матче кубковой недели, но важная ремарка – в марте будет ответная встреча. Петербуржцев устроит ничья, а у москвичей нет повода бросаться на соперника без оглядки? Надеемся, в среду будет теплее, чем завтра, не хочется, чтобы мороз и снегопад испортили такой поединок.

«Балтика» — «Локомотив»

Три матча сыграют в среду, а вот эта игра пройдет уже завтра. «Балтика» проиграла «Спартаку» на заснеженном поле в РПЛ . Интересно, какое сейчас состояние газона? Оранжевые мячи тоже хорошо бы найти, о них стоило подумать заранее. Завтра в Калининграде ждут морозную погоду, а под вечер снова может пойти снег. Но вероятность ниже, чем была несколько дней назад, когда Соболеву и Хлусевичу удалось сыграть в снежное регби и попасть в сборную нового тура РПЛ . «Балтика» проиграла, но дома команда Игнашевича выступает намного лучше, чем в гостях.

А вот «Локомотиву» всюду сложно. Их проще ругать, чем хвалить. Но попробуем зайти с козырей. Во-первых, у москвичей намного сильнее состав. Во-вторых, глубокая скамейка, можно усилить игру по ходу матча. В-третьих, Галактионов понимает, что после упущенной победы с «Крыльями Советов», когда сыграли 3:3, к нему добавилось вопросов от руководства. Если Игнашевич обыграет бывший клуб, то у «Локомотива» может появиться новый тренер. Но не на этой неделе, ведь после Калининграда столичный коллектив ждёт домашняя игра с «Зенитом» в РПЛ . Посмотрим на состав, который выберет Галактионов на кубковый матч. Но не сомневаемся, что драка будет знатной. В первом круге «Локомотив» выиграл 3:2, расслабился, забив трижды до перерыва.

«Оренбург» — «Спартак»

У клуба из Оренбурга четыре победы в последних семи матчах против «Спартака». Проиграли на этом отрезке трижды, но обычно дерутся так, словно финансирование клуба зависит от успешности в поединках против команды из Москвы. «Оренбург» не любит «Спартак», открыто это демонстрируют. И хотя Абаскаль дома подбирал ключи к обветшалому замку соперника – в обороне середняк играет плохо, ведь все мысли об атаке, в гостях случались поражения, а не только победы. Также не забываем, что «Спартаку» хочется в финал, поскольку в РПЛ вряд ли светит чемпионство.

С «Балтикой» справились, невзирая на условия проведения матча. В чемпионате остались игры против «Ахмата» и «Крыльев Советов», а глубина состава позволяет Абаскалю сделать кубковые корректировки. «Оренбург» очень давно не побеждал, собрали серию из семи неудачных матчей во всех турнирах, но нередко команде удавалось устроить размен ударами без видимой пользы для развития коллектива. Боссы «Оренбурга», скорее всего, подумывают о смене Деограсии на более опытного наставника, так что испанцу важен матч против соотечественника Абаскаля.

«Ростов» — ЦСКА

Встречаются претенденты на «серебро» в прошлом сезоне. Федотов в итоге обошел Карпина, но жизнь их с тех пор побросала. «Ростов» на десятой строчке в РПЛ , команда проиграла больше матчей, чем выиграла. А ЦСКА шестой в таблице, но выше ближайшего соперника всего на пять пунктов. Карпин заставил «Ростов» побеждать, три успеха в пяти последних турах, а вот «армейцы» прервали длительную серию без поражений в чемпионате. Вот только Федотов чаще играл вничью, чем побеждал. Неудача против «Динамо» заслуженная, но она добавит мотивации с «Ростовом».