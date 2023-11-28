Шанс «Шахтёра» на спасение, громкие результаты группы F, «Арсенал» — в плей-офф. Сегодня продолжается ЛЧ

1701164823

сегодня, 12:47

Развязка не за горами.

Тяжелейший выбор предстоит уже сегодня – смотреть матчи Кубка России или Лиги чемпионов (хотя если весь вечер свободен, можно выбрать и то и то). Для тех, кто остановился на последнем – открываем дверь в 5-й тур!

Шестеро успели решить задачи

Для «Баварии», мадридского «Реала», «Интера» и «Манчестер Сити» в этом ничего удивительного нет. Это топ-клубы. Миланцы зарекомендовали себя в прошлом еврокубковом сезоне и сейчас лишь подтверждают претензии. Класс остальных же проверен куда более длительным сроком.

За 4 матча никто так и не смог навязать сопротивление ни «горожанам», ни «сливочным», ни мюнхенцам. У всех – по 12 очков. Миланцы же один раз сыграли вничью – но всё равно оторвались от третьей строчки на 7 очков.

Есть и «тёмные лошадки» — кто бы мог подумать, что впервые за долгие годы играющий в ЛЧ «Сосьедад» к этому моменту будет опережать «Интер» и лидировать в группе D (и одним из первых выйдет в плей-офф). И что «Лейпциг» почти полностью повторит путь «Ман Сити» в квартете G с единственной оговоркой – поражением от самого «Сити».

На ближайший тур у большинства из них нет никакой мотивации – и можно пойти на эксперименты. Порезвиться могут «горожане», «Лейпциг» и «Реал» — первым двум предстоит очный поединок. А сохранить лидерство в квартете для Гвардиолы – дело принципа. Последним – играть против «Наполи» в домашних стенах. На «Сантьяго Бернабеу» долг «сливочных» — устроить праздник.

У остальных – рядовые матчи. «Копенгаген», конечно, «закусился» с МЮ , но «Бавария» — всё равно другой уровень. «Сосьедад» примет «Ред Булл», а «Интер» отправится в гости к «Бенфике».

Жара в группе F

Акцент лучше сделать на группах, где ещё ничего не решено. А во главе таких – квартет F. Его будто отзеркалили – дортмундская «Боруссия» из «мясорубки» с «Пари Сен-Жермен», «Миланом» и «Ньюкаслом» вырвалась в лидеры. Сами парижане идут вторыми, «россонери» на третьем месте, а «сороки» замыкают таблицу. При этом разрыв между первой и последней строчкой – лишь 3 балла.

Здесь высокий уровень футбола показывают все – поэтому англичане, например, даже при крайне качественной игре умудрились набрать только 4 балла – дважды уступили «Боруссии», сыграли вничью с итальянцами и обыграли ПСЖ .

Сейчас будет вторая встреча с парижанами – и те предельно мотивированы отомстить за обидное поражение. Но и команде Хау нужны 3 очка, чтобы возвращаться в борьбу за плей-офф. «Милану» предстоит игра с сенсационным лидером – дортмундцы забрались так высоко за счёт побед над «Ньюкаслом», но с теми же «россонери» даже дома сыграли только вничью. Ожидаем ожесточённого боя, после которого команды из подвала группы могут вырваться в лидеры.

Последнее препятствие «Арсенала» на пути в плей-офф

Лидерство в АПЛ стоит подкрепить досрочным выходом в евровесну – для «Арсенала» последние недели ноября складываются отлично. В чемпионате лидирующий «Сити» неожиданно оступился против «Ливерпуля» — и «канонирам» открылась дорога на вершину.

Этим они воспользовались – теперь дело за еврокубками. Победы над «Севильей» укрепили лондонцев в ранге лидера квартета B. Пока ПСВ врывался на вторую строчку, англичане добыли отрыв от двух преследователей в 4 очка. Теперь предстоит игра с «Лансом». Французы уже наносили «Арсеналу» поражение – тогда клуб оказался за пределами зоны плей-офф ЛЧ . На этот раз встреча пройдёт в домашних стенах, «канониры» мотивированы снять все вопросы, а желание взять реванш – дополнительный козырь.

Нужно держать в фокусе и разборки «Севильи» с ПСВ . И «мингиянцев» остаётся последний шанс отобраться в следующую стадию ЛЧ (а может – даже в Лигу Европы). Плюс они с лидером квартета уже отстрелялись. Из плюсов – переламывать ход группы предстоит с командами из своей весовой категории. Из минусов – только предстоящая игра будет домашней. Против «Ланса» придётся играть в гостях.

Цель «Атлетико» – отправить «Фейеноорд» в Лигу Европы

Интрига в группе Е жива усилиями самих же «матрасников». Они не смогли дожать «Лацио» в первом туре (1:1), они же после победы над «Фейеноордом» усложнили себе жизнь в игре против «Селтика» (2:2). Уже в 4-м туре удалось забрать разгромную победу (6:0). Теперь банде Симеоне пора присоединяться к товарищам из топ-эшелона – для этого надо на классе обыгрывать «Фейеноорд».

Правда, в гостях мадридцы играют скверно – каждый матч, в котором они теряли очки, проходил на поле соперника. В то же время у «Атлетико» слишком мощный подбор исполнителей и праймовый Гризманн, чтобы обращать на это внимание.

К тому же поджимать будет и «Лацио» — римляне в домашних стенах сойдутся с «Селтиком» и сделают всё для победы. Таким путём и вылет на третью строчку не за горами. Другими словами, самому Симеоне будет лучше заканчивать групповой этап не на нервах.

У «Шахтёра» — призрачный шанс на чудо