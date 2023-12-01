«Динамо» в чемпионской гонке, «Ахмат» почти в зоне вылета. Многогранный 17 тур РПЛ

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сегодня, 13:08

Будут серьёзные перестановки.

«Факел» – «Балтика»

- Взгляды в сторону топ-10 – непривычное состояние для «Факела», ещё недавно команда боролась в зоне стыков. Начиная с октября, воронежцы выдали серию из 6 матчей без поражений. Очки отбирали даже у ЦСКА , «Спартака» и «Динамо». Да, серия прервалась в Казани (0:1 с «Рубином»). Но поединок с «Балтикой» — домашний, в Воронеже сложно всем.

- «Балтийцы» в кубковом поединке с «Локомотивом» столкнулись с необходимостью ротации. Двухматчевые противостояния плей-офф верхней сетки решили раскидать между двумя частями чемпионата. Поэтому первые игры проходили в ноябре, а ответные будут после паузы. Калининградцы ограничились ничьей с «красно-зелёными». До этого принимали «Спартак» — 0:2. Мотив для банды Игнашевича прежний – нужно обгонять «Ахмат» и «Оренбург». Тем более отрыв – 1-2 балла.

«Сочи» – «Крылья Советов»

- Как выяснилось, обживаться в статусе последней команды Премьер-Лиги сочинцам куда проще, чем в роли серебряных призёров. На дне таблицы южане обосновались на редкость уверенно. В осенних 10 матчах чемпионата коллектив только по разу одержал победу и сыграл вничью. Даже дома в выходные «Сочи» будет аутсайдером.

- 5-е место после 16 туров и тяжелейшая ничья с «Локомотивом» на характере – отличный импульс для «Крыльев Советов». К паузе подходят в отличном настроении. При желании можно побороться за тройку – «Динамо» оторвалось только на 2 балла. Правда, два последних тура перед паузой для самарцев – гостевые.

«Пари НН» – «Урал»

- Игра у нижегородцев как-то быстро развалилась после подъёма на 7-е место. Лишь 1 победа в последних 5 турах. Есть риск вывалиться из топ-10.

- Хотя достаточно вспомнить, что команда Юрана весь сезон в гостях смотрится плохо – ни одной победы за 13 матчей на выезде! И ровно настолько же «Пари НН» хорош в домашних стенах. Так что «Уралу» будет очень тяжело. К тому же непонятно состояние «шмелей». Их спад растянулся настолько, что коллектив успел покинуть топ-5, топ-10 и даже оказался совсем близко к зоне стыков. Для самого Виктора Ганчаренко лучше, чтобы победа над «Краснодаром» дала начало более удачной серии.

ЦСКА – «Ростов»

- Если напрячься, можно представить, что это ответный матч плей-офф Кубка России. Совсем недавно команды выясняли отношения в этом турнире – развязку противостояния отложили на февраль-март. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась ничьей – команды разошлись, забив по 1 мячу.

- «Ростов» на 10-м месте, ЦСКА – на 6-м. И несмотря на это, позиции южан более крепки. Подопечные Валерия Карпина хотя бы преодолели спад и набрали очки в 4 из 5 предыдущих туров, трижды одержали победу. У «армейцев» тоже были внушительные 10 матчей без поражений. Прервались в дерби с «Динамо». Но на этом отрезке у «красно-синих» — 3 победы.

«Краснодар» – «Оренбург»

- Лидерство потеряно, Кордоба не появится на поле до марта за оскорбительный жест – итоги выезда в Екатеринбург для «Краснодара» ужасны. В секунду повалилось то, что «быки» выстраивали весь первый круг. Отставание от «Зенита» минимально. Сейчас и наступает главное испытание – южане должны показать чемпионскую выдержку перед лицом неудач.

- Ещё одна команда нанесла обиду «Спартаку». Южноуральцы вместе с «Факелом» доказали, что сделать это не так сложно. «Оренбург» дома играл с «красно-белыми» не основным составом. И даже так забрал важную победу. Учитывая, что команда не побеждала с начала октября, для банды Деограсии это должен быть толчок.

«Локомотив» – «Зенит»

- Быстро же «Зенит» стал навещать своих обидчиков. «Локомотив» не был первым – до этого петербуржцев оставляли без победы ЦСКА , «Балтика», «Динамо» и «Ростов». Но только «красно-зелёные» с «бело-голубыми» и краснодарцами сделали это в Санкт-Петербурге.

- На мгновение «железнодорожники» после триумфа запрыгнули в топ-3. Развить успех не удалось – к моменту новой встречи «Локомотив» опять где-то на окраине топ-10 ищет способ зацепиться за «Спартак» с «Динамо».

- Для «Зенита» же наступает важная пора. Наконец удалось вернуться в лидеры за счёт ошибки «Краснодара». Глупо было бы отдать первое место сразу после того, как забрали. Но для этого достаточно ничьей с «железнодорожниками» и победы «горожан». Сейчас с «сине-бело-голубыми» такое возможно.

«Ахмат» – «Спартак»

- Прошло время, когда выезд в Грозный считался серьёзным испытанием. Сейчас «Ахмат» раздаёт очки всем. В чемпионате идут без побед с начала сентября. 13 очков в активе – банда Ромащенко на границе между зонами стыков и прямого вылета. Сейчас приезжает мотивированный «Спартак», а «Балтика» готова рвануть выше.

- Золотая классика для «красно-белых» — показать что-то цельное в 1-2 играх, а потом откатиться в безыдейный футбол. После ничьей с «Локомотивом» и победы над «Ростовом» был тяжёлый выезд в Калининград. Несмотря на снегопад, удалось забрать 3 очка. А потом произошёл кошмар в Кубке. Понятно – выезд. Понятно – вышли вторым составом. Понятно – хорошо завершить первую часть чемпионата важнее. Но сейчас «Спартак» настолько мотает, что неважных игр не бывает. Выезд в Грозный и домашняя игра с «Крыльями Советов» определит, способны ли москвичи бороться за топ-3.

«Динамо» – «Рубин»

- 10 матчей без поражений, победа над «Зенитом» (уже вторая за сезон) – «Динамо» в отличной форме. Место в топ-3 выглядит заслуженно – на этом этапе нельзя оступаться. «Спартак» дышит в спину.

- Правда, в гости к «бело-голубым» едет команда, набирающая очки в уже 6 турах к ряду. «Рубин» Рахимова – уже на 7-й строчке с 25 баллами. Это 1 балл до «Крыльев Советов» и топ-5. И 2 – до «Динамо» в топ-3.