Идеальный путь «Байера», сражения Кокорина и Лунёва. Кульминация группового этапа Лиги Европы

1701351440

сегодня, 16:37

В пятом туре много важных поединков.

Только у одного клуба идеальная серия

«Байер» Хаби Алонсо не проиграл ни одного матча в новом сезоне. С «Баварией» была ничья, а остальных соперников обыграли. Молодой испанский тренер, у которого в контракте, по легенде, есть пункт о праве уйти в «Реал», «Ливерпуль» или «Баварию», может возглавить клуб из Мюнхена в будущем сезоне. Не все боссы главного фаворита немецкого сезона в восторге от Томаса Тухеля, его методов и особенностей характера. А у «Байера» атакующий характер на поле, команда из Леверкузена забила 12 мячей в четырех турах Лиги Европы. Это единственный клуб турнира с одними победами. Больше никто не сможет набрать 100 % очков. Судя по серии шведского соперника – проигрывает не только в Лиге Европы, а даже дома, «Байеру» надо постараться, чтобы сегодня уступить в гостях «Хэкену». Впрочем, если Алонсо выпустит много резервистов, то может получить проблемы, как «Спартак» в кубковом матче против «Оренбурга». Понятно, что для многих богатых клубов из известных лиг групповой этап Лиги Европы – это прогулка. «Ливерпуль», «Вильярреал», «Рома» и «Вест Хэм» пройдут дальше. Но есть интриги почти для всех участников стадии, поскольку даже третья строчка отправляет в плей-офф Лиги Конференций.

«Аяксу» нужна победа над «Марселем»

Умирающая жена попросила тренера Джона ван’т Шипа не отказываться от приглашений на работу после её ухода в мир иной. Наставник согласился возглавить «Аякс», будет временным тренером. В пяти матчах одержал три победы, одна ничья и одно поражение. Уступили в Амстердаме «Брайтону», из-за чего сегодня должны идеально сыграть в Марселе. Город с буйными фанатами принимает команду, которая пытается прийти в себя после ужасного старта сезона. Проблем у «Аякса» много, а состав далек от стандартов качества из недавнего прошлого. У «Марселя» наоборот классный подбор исполнителей. Есть известные латерали Лоди и Клаус на флангах, опытные хавбеки Кондогбиа и Верету в центре поля, а плеймейкер Арит помогает ветерану Обамеянгу в атаке. «Олимпик» пока не дождался покупателя с миллиардами, который отдаст клуб в руки Зидана, но в Лиге Европы рассчитывают на выход в плей-офф. «Аякс» пока замыкает квартет, без победы сегодня у них не будет шансов на успех. Голландцы сыграли 3:3 с французами в Амстердаме, поэтому пока не вылетели из борьбы за плей-офф Лиги Европы.

Кокорин проверит свои силы в Глазго

«Рейнджерс» опережает «Арис» на четыре пункта, но впереди два тура. Группа у Кокорина с явным фаворитом – «Бетис» выиграл три поединка из четырех. Но поскольку киприоты обыграли дома шотландцев, то сегодня у команды Александра решающий поединок группового этапа Лиги Европы. Задача очень сложная, надо обыграть фаворита на «Айброксе», но клубу из Лимассола нечего терять. Кокорин забивал в еврокубках, но оба раза в проигранных встречах. И если раньше российский форвард не был готов сыграть полноценный матч, то теперь у Александра шанс себя показать, ведь его лидерская позиция привела «Арис» к чемпионскому званию на Кипре в прошлом сезоне. Если «Бетис» обыграет в Праге «Спарту», а киприоты вырвут победу над «Рейнджерс» в гостях, то у шотландцев будет семь пунктов, а у «Ариса» шесть. В последнем туре Кокорина ждёт домашняя игра против чехов, поэтому им не стоит сдаваться. Пусть у сегодняшнего соперника девять матчей без поражений подряд, играют не против «Реала».

«Карабах» с Лунёвым гостит в Норвегии

Клуб из Азербайджана имеет шансы на выход в весенний плей-офф Лиги Европы. После четырех туров у «Мольде» и «Карабаха» по шесть пунктов. Есть однозначный фаворит группы – «Байер», а сегодня главные конкуренты встретятся в Норвегии. Бывшая команда Холанда не располагает сейчас настолько сильным нападающим, а полузащитник Брейвик, хотя и забивал в Лиге Европы, теперь не показывает стабильный футбол. У «Карабаха» есть результативный бразилец Жуниньо и молодой албанец Джиджа, но результат в Норвегии скорее зависит от качества работы линии обороны и Андрея Лунёва. Бывший голкипер «Зенита» понимает, что есть шанс пройти дальше, так как «Мольде» нельзя назвать непобедимым соперником. Норвежцы недавно проигрывали даже в родном чемпионате. Они пятые в национальной лиге, в отличие от «Карабаха» – в чемпионате Азербайджана команда Лунёва вернулась на первое место, хотя и встречает достойный отпор, нередко теряя очки.

В Бергамо решится судьба «Спортинга»