Победа в дерби толкает на подвиг с «Зенитом». Цель «Динамо» – стать кошмаром для чемпионов

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вчера, 19:24

В Кубке уже выбивали петербуржцев.

Центральное столкновение

Команды, которые в групповой стадии Кубка России финишировали на третьем месте, могут спокойно отдыхать – на этой неделе им матчи во вторник-четверг не грозят. Зато свой путь продолжают клубы в верхней сетке. Четыре пары определят полуфиналистов Пути РПЛ двухматчевыми противостояниями. И уже на этой стадии есть одно особенное столкновение.

Не «Балтика» — «Локомотив». Калининградцы – «тёмная лошадка» розыгрыша, поскольку уверенно прошли группу с «Зенитом», опередили даже «Ахмат» и «Крылья». Но не матч двух топ-клубов, а попытка балтийцев прыгнуть выше головы и сотворить сенсацию.

Не «Оренбург» — «Спартак». Южноуральцы совершили серьёзный рывок, когда только произошла рокировка Ярошик-Деограсия. Правда, за ним последовал спад. Команда не побеждает вот уже 7 матчей кряду. Да и «Спартак» не в лучшей форме. Перед победами над «Балтикой» и «Ростовом», ничьей с «Локо» были поражения от «Краснодара» и главное – «Факела». Уже это не позволяет считать матч центральным – не сходится и статус одной из команд, и состояние обеих сторон.

И даже не «Ростов» – ЦСКА . Эти команды по накалу, конечно, могут предложить что-то сопоставимое – но слишком многое решает случай. Ростовчане только преодолевают кризис, «армейцы» в него окунаются и надеются на скорейшее наступление паузы.

А вот противостояние «Динамо» — «Зенит» становится кубковой классикой. Команды на позитивной ноте ушли на выходные. И те, и те – в топ-3 («Зенит» — вообще лидер). Плюс есть и другие сюжеты, которые добавляют интриги.

«Динамо» отлично настраивается на «Зенит»

Прежде всего, «Зенит» в последнее время – подозрительно удобный для «Динамо» соперник. Всё идёт ещё из прошлого розыгрыша Кубка. Тогда оппоненты тоже сошлись в четвертьфинале, но нижней сетки. Встреча проходила в Санкт-Петербурге, во втором тайме в крайне спорной ситуации арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев – и даже так «бело-голубые» свели матч к серии пенальти и забрали сенсационную победу.

Вновь на берегах Невы команды встретились уже в текущем чемпионате. Петербуржцы только учились обходиться без Кузяева с Малкомом – но всё равно оставались грозной силой, тем более в домашних стенах. И тем удивительнее, что после гостевой ничьей с «Ростовом» «сине-бело-голубые» проиграли москвичам!

К этому моменту «Динамо» — главный раздражитель для подопечных Сергея Семака. Сложно вспомнить, кто ещё в последние годы успешно навязывает «Зениту» сопротивление настолько же часто. В последних 5 матчах между командами на счету зенитовцев лишь две победы.

Петербуржцам лучше сконцентрироваться на чемпионате

Сейчас могут даже появиться мысли, что «Зениту» не стоит тратить силы на два турнира. Есть весомый аргумент. «Сине-бело-голубые» потеряли статус непобедимых – раньше казалось, что помешать команде не может вообще никто. 5 чемпионств кряду уже о многом говорят. Но летом тревожными звоночками стали риски растерять своих легионеров. Об уходе Малкома и Кузяева уже сказали – также покинуть команду могли Клаудиньо и Вендел. Последний вообще прибыл в клуб уже по ходу сезона.

В итоге петербуржцы выбили сезонную норму по поражениям в РПЛ (3) лишь за один круг. Причём 2 из них – на своём поле и от москвичей. Пока «Зенит» раскачивался, освободившуюся первую строчку занял «Краснодар» — причём оставался на ней вплоть до финиша первого круга. Судьбоносным был поединок между этими командами в Санкт-Петербурге – на такие игры «сине-бело-голубые» настраиваются эталонно. И всё равно «быки» умудрились отобрать очки. Только после поражения южан в Екатеринбурге от «Урала» «Зенит» вернулся в лидеры.

Уже нет ощущения, что банда Семака с серьёзным запасом возьмёт очередной титул. «Краснодар», конечно, упустил инициативу. Но прагматичный коллектив Ивича готов ожидать ошибку конкурента. Параллельный ход в Кубке – лишь дополнительный риск-фактор.

Свежесть и домашние стены – аргумент в пользу москвичей

Стоит отметить и форму «Динамо» — кажется, москвичи преодолели этап притирки с новым тренером. Селекция сработала на «отлично» — Личка получил необходимое усиление, интегрировал новичков в команду. В последних 13 матчах коллектив лишь раз потерпел поражение. И если в начале осени «Динамо» редко добивалось победы, то в последнее время удалось избавиться и от этой проблемы. Начиная с 29 октября – победы над «Пари НН» в Кубке, над «Уралом», «Сочи», «Оренбургом» и ЦСКА в Премьер-Лиге.

Дерби вообще подарило серьёзный эмоциональный импульс. Изначально игра складывалась для «армейцев» — разрывал Файзуллаев, на гол Битело ответили двумя мячами и вполне могли забивать больше. Ужасная реализация вкупе с эффективными перестановками Лички тяжело аукнулись «красно-синим». Во втором тайме уже они пропустили 2 мяча. И отыграться не смогли.