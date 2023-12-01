«Реал» предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе

«Реал» предпримет последнюю попытку подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Сделать это мадридский клуб намерен летом 2024 года, когда у форварда закончится контракт с парижанами.
Если «Реалу» не удастся подписать Мбаппе, «сливочные» больше не будет пробовать осуществить этот трансфер.
Не может этот бразильский живчик держать себя в руках. Поэтому медийным игроком, что для Реала немаловажно, он никогда не станет.
Мбаппе если перейдёт в Реал, то займёт там достойное место. Другого (кроме АПЛ) не дано.
Не может этот бразильский живчик держать себя в руках. Поэтому медийным игроком, что для Реала немаловажно, он никогда не станет.
Мбаппе если перейдёт в Реал, то займёт там достойное место. Другого (кроме АПЛ) не дано.