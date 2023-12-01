«Реал» предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе

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вчера, 23:31

«Реал» предпримет последнюю попытку подписать нападающего ПСЖ .

Сделать это мадридский клуб намерен летом 2024 года, когда у форварда закончится контракт с парижанами.

Если «Реалу» не удастся подписать Мбаппе, «сливочные» больше не будет пробовать осуществить этот трансфер.