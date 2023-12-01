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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«Реал» предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе

вчера, 23:31

«Реал» предпримет последнюю попытку подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Сделать это мадридский клуб намерен летом 2024 года, когда у форварда закончится контракт с парижанами.

Если «Реалу» не удастся подписать Мбаппе, «сливочные» больше не будет пробовать осуществить этот трансфер.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 01:22, ред.
Вини и хуже и тупее "лягушонка".
Не может этот бразильский живчик держать себя в руках. Поэтому медийным игроком, что для Реала немаловажно, он никогда не станет.
Мбаппе если перейдёт в Реал, то займёт там достойное место. Другого (кроме АПЛ) не дано.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:31
Не хочет и не надо. Пусть сидит в своем Псж. Реал и без него выйграет Лч а он так и останется без трофеев. Тем более на его позиции есть Винисиус который не хуже.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:48
Какую по счету "последнюю" попытку?)) Унижается перец
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 23:47
Последнюю?.. Крайнюю.. Хе..
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:37
Хватит уже унижаться перед ним, не хочет не надо.
Гость
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