Рубен Невеш не хочет возвращаться в АПЛ из «Аль-Хиляля»

«Ньюкасл» намерен арендовать полузащитника «Аль-Хиляля» Рубена Невеша в январе 2024 года из-за большого количества травм в составе клуба.
Однако португалец, который выступал в АПЛ за «Вулверхэмптон», заявил, что не собирается переходить в «Ньюкасл».
Напомним, что Рубен Невеш стал игроком «Аль-Хиляля» летом 2023 года.
А если откинуть, то, что у этих клубов общий "хозяин", то Невешу действительно лучше в Аль-Хиляле, чем в Ньюкасле! Клуб идет в лидерах Саудовской высшей лиги, отлично играет в Азиатской ЛЧ, а это значит, что как минимум 2 трофея по итогам сезона Невеш и Ко могут завоевать, плюс климат в СА куда лучше дождливой Англии, да и напрягаться столько не нужно, так что для игрока условия лучше в Аравии
А если откинуть, то, что у этих клубов общий "хозяин", то Невешу действительно лучше в Аль-Хиляле, чем в Ньюкасле! Клуб идет в лидерах Саудовской высшей лиги, отлично играет в Азиатской ЛЧ, а это значит, что как минимум 2 трофея по итогам сезона Невеш и Ко могут завоевать, плюс климат в СА куда лучше дождливой Англии, да и напрягаться столько не нужно, так что для игрока условия лучше в Аравии