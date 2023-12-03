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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Рубен Невеш не хочет возвращаться в АПЛ из «Аль-Хиляля»

сегодня, 16:29

«Ньюкасл» намерен арендовать полузащитника «Аль-Хиляля» Рубена Невеша в январе 2024 года из-за большого количества травм в составе клуба.

Однако португалец, который выступал в АПЛ за «Вулверхэмптон», заявил, что не собирается переходить в «Ньюкасл».

Напомним, что Рубен Невеш стал игроком «Аль-Хиляля» летом 2023 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:24
Ну это возможно просто слова, а если Ньюкаслу прям очень понадобится этот игрок, то Саудиты сами отправят его туда!
А если откинуть, то, что у этих клубов общий "хозяин", то Невешу действительно лучше в Аль-Хиляле, чем в Ньюкасле! Клуб идет в лидерах Саудовской высшей лиги, отлично играет в Азиатской ЛЧ, а это значит, что как минимум 2 трофея по итогам сезона Невеш и Ко могут завоевать, плюс климат в СА куда лучше дождливой Англии, да и напрягаться столько не нужно, так что для игрока условия лучше в Аравии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:54
Игроки предпочитают саудовскую лигу АПЛ. Таковы нынче реалии и Европе придется с этим смирится.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:31
Нафига ему в АПЛ корячится, если у Саудитов ему не плохо живется
Гость
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