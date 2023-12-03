Рубен Невеш не хочет возвращаться в АПЛ из «Аль-Хиляля»

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сегодня, 16:29

«Ньюкасл» намерен арендовать полузащитника «Аль-Хиляля» в январе 2024 года из-за большого количества травм в составе клуба.

Однако португалец, который выступал в АПЛ за «Вулверхэмптон», заявил, что не собирается переходить в «Ньюкасл».

Напомним, что Рубен Невеш стал игроком «Аль-Хиляля» летом 2023 года.