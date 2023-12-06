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Севикян рассказал, как решил выступать за сборную Армении

сегодня, 10:55

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, как принял решение выступать за сборную Армении.

Всегда были мысли о выступлении за сборную Армении. Допускал такую возможность ещё до того, как начал показывать какие-то результаты. Федерация футбола Армении периодически выходила на связь, когда я ещё в Испании играл. Не могу сказать, сколько всего было предложений за эти годы, но мы общались.

Такое решение можно принимать только сердцем. Не было такого, что я с кем-то встретился и решил. Прежде всего, спрашивал себя сам, хочу ли этого. Почувствовал, что хочу, и согласился. Никто не мог на меня повлиять.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 10:57
Он Арменин, в чем суть разговоров?
Гость
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