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Матич раскритиковал дисциплину команды в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 18:39

Полузащитник «Ренна» Неманья Матич вспомнил о слабых сторонах рабочего процесса в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал ранее.

В «Челси» игроки вели себя как профессионалы, они были пунктуальны, никогда не опаздывали на тренировки, но в «Манчестер Юнайтед» опоздания происходили почти ежедневно.

Постоянно опаздывали Поль Погба, Джейдон Санчо, а также еще два игрока. Все остальные, приходившие вовремя, были в ярости, поэтому мы решили сформировать что-то вроде собственного дисциплинарного комитета со мной в роли президента.

Я прикрепил к стене лист бумаги, где записывал имена всех опоздавших. Во время одного из сезонов мы накопили около 75 тысяч фунтов стерлингов в качестве штрафов.

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Все комментарии
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:00, ред.
...в мяче спрятал...!!! ...вариант 2: ...вот он бежит к трибуне и
ловким движением руки сбрасывает их поддельнику...!!!
idres
idres
сегодня в 19:43
Ну в МЮ после ухода Сэра вообще бардак на бардаке.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:50
И где деньги теперь, Матич???
Гость
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