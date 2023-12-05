Матич раскритиковал дисциплину команды в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ренна» вспомнил о слабых сторонах рабочего процесса в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал ранее.

В «Челси» игроки вели себя как профессионалы, они были пунктуальны, никогда не опаздывали на тренировки, но в «Манчестер Юнайтед» опоздания происходили почти ежедневно.

Постоянно опаздывали Поль Погба, Джейдон Санчо, а также еще два игрока. Все остальные, приходившие вовремя, были в ярости, поэтому мы решили сформировать что-то вроде собственного дисциплинарного комитета со мной в роли президента.

Я прикрепил к стене лист бумаги, где записывал имена всех опоздавших. Во время одного из сезонов мы накопили около 75 тысяч фунтов стерлингов в качестве штрафов.