Вингер «Палмейраса» близок к переходу в «Зенит»

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сегодня, 10:41

Нападающий «Палмейраса» может стать игроком «Зенита». Отмечается, что в бразильской команде не рассчитывают на футболиста, как на игрока основы. Клубы работают над завершением сделки.

Артур находится в системе «Палмейраса» с зимы 2015 года. Его контракт истекает зимой 2027 года. В текущем сезоне вингер сыграл 59 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей, отдал 3 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 10 миллионов евро.

Ранее Артур высказался на тему интереса к нему со стороны «Зенита».