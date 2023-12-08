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Вингер «Палмейраса» близок к переходу в «Зенит»

сегодня, 10:41

Нападающий «Палмейраса» Артур Гимараеш может стать игроком «Зенита». Отмечается, что в бразильской команде не рассчитывают на футболиста, как на игрока основы. Клубы работают над завершением сделки.

Артур находится в системе «Палмейраса» с зимы 2015 года. Его контракт истекает зимой 2027 года. В текущем сезоне вингер сыграл 59 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей, отдал 3 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 10 миллионов евро.

Ранее Артур высказался на тему интереса к нему со стороны «Зенита».

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Все комментарии
cfg6bh8ypphr
cfg6bh8ypphr
сегодня в 13:56
Три года минимум - это не близко совсем.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:37
Это хорошо, что в фк ЗЕНИТ идёт активный поиск и селекция футболистов.
m8dbjvtf47t8
m8dbjvtf47t8
сегодня в 10:56
Артур Гимарайш - молодой и перспективный нападающий, который может усилить игру «Зенита» в атаке. Он обладает высокой скоростью, хорошим дриблингом и умеет создавать моменты для себя и партнеров. Однако, как и любой игрок, он имеет свои слабые стороны и нуждается в адаптации к новому чемпионату и лиге.
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 10:56
Нашли ещё одного ненужного в Бразилии футболиста и покупают, поистине гениальная тактика подписать сбитого лётчика на большую зарплату, она ведь всегда дает плоды, глядя на Ду Кейруша и Ренана, даже сложно сказать, что может пойти не так, правда же, Медведев?))
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