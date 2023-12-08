Актёр Логинов нанёс символический удар перед матчем «Локомотив» — «Урал»

Российский актёр Виктор Логинов, который известен ролью Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», нанёс символический удар по мячу перед началом матча 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».
Поединок стартовал в 19:00 по московскому времени.
Российский актёр Виктор Логинов, который известен ролью Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», нанёс символический удар по мячу перед началом матча 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».
Поединок стартовал в 19:00 по московскому времени.
Надо теперь забить за Урал !
Надо теперь забить за Урал !