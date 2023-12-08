Актёр Логинов нанёс символический удар перед матчем «Локомотив» — «Урал»

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сегодня, 19:22

Российский актёр Виктор Логинов, который известен ролью Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», нанёс символический удар по мячу перед началом матча 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».

Поединок стартовал в 19:00 по московскому времени.