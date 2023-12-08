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Актёр Логинов нанёс символический удар перед матчем «Локомотив» — «Урал»

сегодня, 19:22
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Российский актёр Виктор Логинов, который известен ролью Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», нанёс символический удар по мячу перед началом матча 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».

Поединок стартовал в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:49
Гена !
Надо теперь забить за Урал !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 19:45
Его другой артист комического жанра пригласил...видишь на фото...в центральном круге...апплодирует...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:42
Гена Букин легенда футбола из Екатеринбурга!!!
a-league
a-league
сегодня в 19:29, ред.
Признавайтесь, у кого была миллионная ставка и как сыграла ?
shlomo
shlomo
сегодня в 19:25
Ну что, а с какого перепуга ему выпала такая честь?
Гость
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