Шоу Слуцкого и Дзюбы «‎Ну так нельзя, ###» закроют

Шоу экс-тренера ЦСКА и нападающего «Локомотива» «‎Ну так нельзя, ###» будет закрыто. В публикации телеграм-канала «Коммент.Шоу» сказано:

Финальный босс #НуТакНельзя🤬— Роман Евгеньев.

Сегодняшний гость — самый первый в истории формата. Выпуск с ним мы снимали еще в марте этого года, но забыли имя этого нападающего, поэтому долго не могли найти материал.

Внутри все по классике, кроме одного: это последний выпуск с гостем. Мы прислушались к вашему мнению, поэтому решили закрыть проект.