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Шоу Слуцкого и Дзюбы «‎Ну так нельзя, ###» закроют

сегодня, 14:16

Шоу экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы «‎Ну так нельзя, ###» будет закрыто. В публикации телеграм-канала «Коммент.Шоу» сказано:

Финальный босс #НуТакНельзя🤬— Роман Евгеньев.

Сегодняшний гость — самый первый в истории формата. Выпуск с ним мы снимали еще в марте этого года, но забыли имя этого нападающего, поэтому долго не могли найти материал.

Внутри все по классике, кроме одного: это последний выпуск с гостем. Мы прислушались к вашему мнению, поэтому решили закрыть проект.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:16, ред.
Ну и правильно...если все челноки будут на тв лезть программ не хватит...
112910415
112910415
сегодня в 16:58
ну, вытрем скупую мужскую слезу )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:42
По барабану!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:41
Как по мне, то печально. Ежели память не изменяет Слуцкий в КВН играл, а КВН-щики, скажем так птенцы Маслякова лихо на вершины шоу бизнеса взлетели. Да вот только на мой сугубо субъективный взгляд Слуцкий не все сказал как тренер в футболе. Но видимо решение принял, а жаль.
drug01
drug01 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 15:29
Они без зрителя не останутся...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:14, ред.
Гомосятину развели какую то ..., футбольные типа профессионалы...
shlomo
shlomo
сегодня в 15:08
Интересно они в цирке смеются или только сами над собой...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:03
О футболе не думают совсем.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:48
Цирк уехали, клоуны остались
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:46, ред.
Шоу Слуцкого и Дзюбы «‎Ну так нельзя, » закроют .
ggkrc297s2mf
ggkrc297s2mf
сегодня в 14:39
Два 56а это сила!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:33
Ничего эти два парня найдут ,что ещё "отчебучить"...)
bashnat013
bashnat013
сегодня в 14:32
Открывается новое шоу "а так то можно"с Мостовым и качельскисом
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