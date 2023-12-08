Шоу Слуцкого и Дзюбы «‎Ну так нельзя, ###» закроют

Шоу экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы «Ну так нельзя, ###» будет закрыто. В публикации телеграм-канала «Коммент.Шоу» сказано:
Финальный босс #НуТакНельзя🤬— Роман Евгеньев.
Сегодняшний гость — самый первый в истории формата. Выпуск с ним мы снимали еще в марте этого года, но забыли имя этого нападающего, поэтому долго не могли найти материал.
Внутри все по классике, кроме одного: это последний выпуск с гостем. Мы прислушались к вашему мнению, поэтому решили закрыть проект.