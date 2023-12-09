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Лапорта подтвердил, что «Барселона» планирует сохранить Феликса и Канселу

вчера, 14:22

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с контрактами защитника Жоау Канселу и полузащитника Жоау Феликса.

Канселу и Феликс играют на высоком уровне с тех пор, как присоединились к нам. Клуб сможет сохранить их на ближайшие сезоны. Мы планируем начать переговоры по этим игрокам в ближайшее время, ведь у нас хорошие отношения как с «Манчестер Сити», так и с «Атлетико».

На счету Канселу 17 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, в которых он забил 3 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Феликс также провёл 17 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, 5 голов, 3 ассиста и 5 жёлтых карточек.

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 16:39
Непонятно, то пишут ,что Барселона испытывает финансовые проблемы , теперь Лапорта говорит , что клуб сможет сохранить игроков на годы .
112910415
112910415
вчера в 15:03
быть по сему, если получится
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:34
Канселу понятно работяга, а Феликс им зачем? Он же конченный футболист
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:23
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