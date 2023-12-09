Лапорта подтвердил, что «Барселона» планирует сохранить Феликса и Канселу

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вчера, 14:22

Президент «Барселоны» высказался о ситуации с контрактами защитника и полузащитника .

Канселу и Феликс играют на высоком уровне с тех пор, как присоединились к нам. Клуб сможет сохранить их на ближайшие сезоны. Мы планируем начать переговоры по этим игрокам в ближайшее время, ведь у нас хорошие отношения как с «Манчестер Сити», так и с «Атлетико».

На счету Канселу 17 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, в которых он забил 3 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Феликс также провёл 17 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, 5 голов, 3 ассиста и 5 жёлтых карточек.