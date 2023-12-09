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Лидеры Бундеслиги хотят подписать защитника «Жироны»

вчера, 16:09

«Бавария» и «Байер» претендуют на защитника «Жироны» и молодёжной сборной Испании Арнау Мартинеса. Мюнхенцы отправили скаутов, что посмотреть за его игрой. «Байер» рассматривает испанца в качестве потенциальной замены Джереми Фримпонгу.

Мартинес находится в системе «Жироны» с 2018 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Матринес провёл 12 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании, отметился 3 результативными передачами и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего испанца в 15 миллионов евро.

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Все комментарии
cz3wr9ww6quz
cz3wr9ww6quz
вчера в 17:57
“Бавария” или “Байер”, которые купят Мартинеса, получат ценное пополнение в свою команду. С его помощью они смогут укрепить свою оборону и добавить стабильности в игре. Кроме того, его опыт игры за молодежную сборную Испании может помочь команде в будущих международных матчах.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:24
Лишь бы теперь не растащили всю Жирону!
112910415
112910415
вчера в 17:18
на Жирону нынче все смотрят с большим вниманием
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:55
Можно и нападающего Довбика прихватить на пару, в каждом втором матче забивает.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:13
Все начали гоняться за молодыми игроками.
idres
idres
вчера в 16:13
Непростой будет у него выбор.... посмотрим где в итоге окажется.
a688e5nwash8
a688e5nwash8
вчера в 16:13
В Байере лучше ему будет при земляке Алонсо
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