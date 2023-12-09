Лидеры Бундеслиги хотят подписать защитника «Жироны»

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вчера, 16:09

«Бавария» и «Байер» претендуют на защитника «Жироны» и молодёжной сборной Испании . Мюнхенцы отправили скаутов, что посмотреть за его игрой. «Байер» рассматривает испанца в качестве потенциальной замены Джереми Фримпонгу.

Мартинес находится в системе «Жироны» с 2018 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Матринес провёл 12 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании, отметился 3 результативными передачами и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего испанца в 15 миллионов евро.