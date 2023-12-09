Топ-клубы АПЛ поборются за одного из лучших защитников Бундеслиги

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вчера, 15:29

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» хотят подписать защитника «Байера» и сборной Нидерландов . Сообщается, что игрок склоняется к переходу в стан «канониров». Сделку упрощает то, что сумма отступных за правого защитника составляет 40 миллионов евро.

Фримпонг перешёл в «Байер» из «Селтика» зимой 2021 года. Его контракт истекает летом 2028 года. В текущем сезоне голландец сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей, отдал 9 голевых передач и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 45 миллионов евро.