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Топ-клубы АПЛ поборются за одного из лучших защитников Бундеслиги

вчера, 15:29

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» хотят подписать защитника «Байера» и сборной Нидерландов Джереми Фримпонга. Сообщается, что игрок склоняется к переходу в стан «канониров». Сделку упрощает то, что сумма отступных за правого защитника составляет 40 миллионов евро.

Фримпонг перешёл в «Байер» из «Селтика» зимой 2021 года. Его контракт истекает летом 2028 года. В текущем сезоне голландец сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей, отдал 9 голевых передач и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 45 миллионов евро.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:48
именно
в нынешние времена все что меньше 100 кажется копейками)
Mike Romanov
Mike Romanov ответ dgtddw5m84rj (раскрыть)
вчера в 17:29
МЮ несомненно знаменитый клуб, но давненько уже не ведущий.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:18
Фримпонг проводит очень хороший отрезок со старта сезона, как и весь Байер! Обладая отличной скоростью,Джереми постоянно подключается к атакам, создает моменты для партнеров и сам завершает атаки. В прошлом сезоне у него было 9+11 в 48 матчах во всех турнирах, а в этом сезоне игррк имеет 6+9 в 19 матчах, и по итогу может провести этот сезон сильнее предыдущего и перейти в АПЛ.
У Арсенала на правом фланге играют Томиясу и Уайт, которые вполне устраивают Артету, и если придет еще и Фримпонг, то когото придется продать, ну или самурая перевести на левый фланг на постоянной основе и будут конкурировать с Зинченко, а Фримпонга еще можно использовать как правого вингера
shlomo
shlomo
вчера в 16:15
Такое ощущение при прочтении статьи, что 40 лямом как 40 копеек...
dgtddw5m84rj
dgtddw5m84rj
вчера в 15:43, ред.
“Это потрясающая новость для европейского футбола! Два ведущих клуба Англии, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», готовы бороться за подписание талантливого защитника Джереми Фримпонга. Он является одним из лучших правых защитников в мире, и его выбор в пользу того или иного клуба будет определять их шансы на успех в ближайшие сезоны. Желаю ему удачи в его выборе и с нетерпением жду возможности увидеть его игру в одном из этих знаменитых клубов.”
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:36
за 40 лямов надо брать, хороший игрок
Гость
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