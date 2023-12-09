«Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту»

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вчера, 19:23

«Айнтрахт» обыграл «Баварию» в матче 14-го тура Бундеслиги (5:1).

На 12-й минуте Омар Мармуш вывел хозяев вперёд. Эрик Эбимбе на 31-й удвоил преимущество команды. Уго Ларссон на 36-й забил 3-й мяч коллектива из Франкфурта. Йозуа Киммих на 44-й сократил отставание гостей в счёте. Эбимбе на 50-й оформил дубль. На 60-й Ансгар Кнауфф провёл 5-й гол хозяев.

«Айнтрахт» занимает 7-е место в чемпионате Германии, у клуба 21 очко. «Бавария» находится на 2-й позиции с 32 баллами.