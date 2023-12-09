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«Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту»

вчера, 19:23
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)5 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Айнтрахт» обыграл «Баварию» в матче 14-го тура Бундеслиги (5:1).

На 12-й минуте Омар Мармуш вывел хозяев вперёд. Эрик Эбимбе на 31-й удвоил преимущество команды. Уго Ларссон на 36-й забил 3-й мяч коллектива из Франкфурта. Йозуа Киммих на 44-й сократил отставание гостей в счёте. Эбимбе на 50-й оформил дубль. На 60-й Ансгар Кнауфф провёл 5-й гол хозяев.

«Айнтрахт» занимает 7-е место в чемпионате Германии, у клуба 21 очко. «Бавария» находится на 2-й позиции с 32 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт Бундеслиги
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Все комментарии
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:40
Салех, так ведь и О.Кан, до последнего, обещал фанатам Баварии не продавать поляка. В результате, через несколько дней продал. В Баварии, сейчас, много чего неясного. А вообще, я думал его уже уволили или он сам написал- по собственному...
salleeh
salleeh
сегодня в 01:36
Томас Тухель: "Мы заслужили такой итог, желания выиграть игру сегодня не было".

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал поражение от "Айнтрахта" (1:5) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

"Мы заслужили такой итог. Мы провели плохой матч, но счёт в то же время странный. Желания выиграть игру сегодня не было, мы были не готовы. Мы все несём за это ответственность и должны сделать выводы", — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Такой комментарий может сделать человек, который понимает что такое футбол? Конечно же нет. Как это, не было желания, у всей команды не было? Но так не бывает, тогда назови кто конкретно не хотел из футболистов победы и какие гениальные решения у тебя есть в арсенале, чтобы подобное не повторилось…В команде есть 🦠 паразиты и Мане не просто ударил одного из них, это было по делу. Тухель обещал сохранить Мане, но он был спешным образом продан в СА, почему, что происходит в Баварии?
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:18
Да, Дружище- подтверждаю!!! Мудро замечено!!!
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:17
Как человек может быть ТТ и хороший, но как тренер он, мягко говоря, не очень… У меня есть к ТТ вопросы не по проигранным матчам, а по выигранным. Они очень не убедительны, за то убедительны победы Байера… Что сегодня произошло? Произошло то, что могло произойти почти в любом матче Баварии до этого. Просто везло, просто «отскакивали»…
амурец
амурец
сегодня в 01:04
Неожиданно
salleeh
salleeh
сегодня в 00:58, ред.
Проблемы Баварии на поверхности давно и они очень простые. Команда играет высоко и защитники не всегда успевают поддерживать атаку и качественно обороняться.

Порой контратаки возникают из за Сане и Киммиха, поэтому что первый бесхарактерный и почти всегда теряет мяч из-за своих финтов, а второй не способен быстро принимать решения и его тоже оттирают как ребенка.

Бавария не играет в плотный футбол и не любит, когда её лишают пространства. Нет быстрых контратак, не дорабатывают в единоборствах, нет эффекта от стандартов.

Мне кажется тут тренера ничего не решают и в некоторых моментах ТТ не может даже решиться на замену того же Сане, хотя она напрашивается.

Нужна здоровая конкуренция, а её в Баварии уже нету давно. Мой прогноз, Магат будет доигрывать сезон, а со следующего будет тренером Хаби Алонсо.

Очень симпатичная команда, этот нынешний Байер!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:25
Да это просто позор - тренеру белый билет...
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:11
Ну ваще... (
UncleZack
UncleZack
вчера в 21:36
Айнтрахт и Боруссия Менхенгладбах почти в каждом сезоне громят Баварию.
Вперед Леверкузен,вперед Алонсо!!!
8dtzey6gtseb
8dtzey6gtseb
вчера в 21:12
Довольно неожиданно крупно влетела Бавария, такого думаю никто не ожидал
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:40
Вероятно то, что он заслужил...
Rusens55
Rusens55
вчера в 20:35
Игру всегда выигрывает команда, а проигрывает тренер
112910415
112910415
вчера в 20:34
что будет с тренером ?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:30
Между этими командами часто бывают такие матчи, где забивают много голов.
Hunter Tompsonh
Hunter Tompsonh ответ Indzaghi (раскрыть)
вчера в 20:06
Попал Манчестер..
Capral
Capral
вчера в 20:01
Ну вот и первая ласточка: "Горькая суббота Баварии. Франкфурт уничтожает Мюнхен". И фотка с плачущим Нойером...
72gwgdc7j5km
72gwgdc7j5km
вчера в 19:58
«Айнтрахт» одержал впечатляющую победу над «Баварией» в 14-м туре немецкой Бундеслиги, разгромил своего соперника со счетом 5:1. Несмотря на то, что «Бавария» смогла забить гол в начале второго тайма, «Айнтрахт» продолжал доминировать на поле и завершил матч с пятью голами на своем счету. Эта победа позволила «Айнтрахту» подняться на седьмую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, в то время как «Бавария», занимающая второе место, продолжает бороться за чемпионство.
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 19:49
После разгромного поражения Айнтрахту уволили Ковача и Бавария с Фликом взяла ЛЧ. Повторится ли история?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:44
Похоже традиция....
4 года назад в ноябре 2019-го
Айнтрахт - Бавария 5:1
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 19:43
У девчонок сегодня субботник, судя по всему)))
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 19:41
Судя по всему следующая в круге МЮ...
rain07
rain07 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:40
Пусть же тебя услышат)
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:39
Всё Тухеля вышвырнут
rain07
rain07
вчера в 19:39
Спартак разгромил Крылья Срветов)))
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:39
После такого разгрома Бавария обязательно соберется , произведет разбор полетов и покажет свой класс в следующих играх .
Chivas1
Chivas1
вчера в 19:38
Нужно принести жертву !!!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 19:37
Корошо.. Очень корошо.. 🤭
Capral
Capral
вчера в 19:35, ред.
Даже не знаю за кого мне больше стыдно- за Тухеля или за себя, который симпатизирует Тухелю много лет. И дело даже не в разгроме, такое иногда случается с большими клубами, а в том, что с марта месяца, с того дня, как Тухель возглавил команду у него ничего не получается... Ни организации, ни мысли, ничего в игре Баварии нет. Напрасно я ждал столько времени, какого-то улучшения в игре команды. Причем, что интересно, что ошибки в построении игры, каждый раз одни и теже, с той лишь разницей- какой соперник перед Мюнхеном... Если бы не Кейн, думаю, Бавария сейчас была бы гораздо ниже. Ну что ж, руководство ждало провала Тухеля, оно его и дождалось. Думаю, и сам Томас, уже всё для себя решил...

Пожелаю ему удачи в другом клубе. Остаюсь его преданным поклонником, но Бавария не его клуб. Представляю, как обрушится сейчас на него немецкая пресса и прежде всего Л.Маттеус...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:35
Слили матч, чтобы мю удивить))) А там мю сливает также)))
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 19:29
Фюнфтрахнули
Гость
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