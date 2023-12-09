«Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту»

«Айнтрахт» обыграл «Баварию» в матче 14-го тура Бундеслиги (5:1).
На 12-й минуте Омар Мармуш вывел хозяев вперёд. Эрик Эбимбе на 31-й удвоил преимущество команды. Уго Ларссон на 36-й забил 3-й мяч коллектива из Франкфурта. Йозуа Киммих на 44-й сократил отставание гостей в счёте. Эбимбе на 50-й оформил дубль. На 60-й Ансгар Кнауфф провёл 5-й гол хозяев.
«Айнтрахт» занимает 7-е место в чемпионате Германии, у клуба 21 очко. «Бавария» находится на 2-й позиции с 32 баллами.
Более того, Тухеля снимать или сейчас, когда будет перерыв два месяца до плей-офф ЛЧ, или уже оставлять до конца сезона.
У меня уже после года, когда у "Челси" вообще никакой игры не было, возникли вопросы к его компетенции, но сейчас не оставляет чувство, что ту ЛЧ он взял на шару (хотя так и было, Пеп тактически её проиграл, но победа есть победа).
Хотя, к сожалению, тут он и не совсем виноват, потому что брать Сане, делать из вертикальной немецкой машины балет с солирующим вечно передерживающим Лероем и Мусиалой, который в топ-матчах не тянет, это была политика Кана и Салихамиджича, и расхлебывать её или дальше Тухлому (надеюсь, что нет, ибо это тупик), либо следующему тренеру, но в любом случае, эта проблема будет и не уйдёт.
P.S. Тут писали, что "Бавария" хочет поменять Дэвиса на Родриго Гоэса. После этого матча можно сказать, что на Лукаса Васкеса, возможно, есть смысл поменять, в защите всё равно даже Лукас Васкес будет лучше, но Дэвис помоложе, лол)
Более того, Тухеля снимать или сейчас, когда будет перерыв два месяца до плей-офф ЛЧ, или уже оставлять до конца сезона.
У меня уже после года, когда у "Челси" вообще никакой игры не было, возникли вопросы к его компетенции, но сейчас не оставляет чувство, что ту ЛЧ он взял на шару (хотя так и было, Пеп тактически её проиграл, но победа есть победа).
Хотя, к сожалению, тут он и не совсем виноват, потому что брать Сане, делать из вертикальной немецкой машины балет с солирующим вечно передерживающим Лероем и Мусиалой, который в топ-матчах не тянет, это была политика Кана и Салихамиджича, и расхлебывать её или дальше Тухлому (надеюсь, что нет, ибо это тупик), либо следующему тренеру, но в любом случае, эта проблема будет и не уйдёт.
P.S. Тут писали, что "Бавария" хочет поменять Дэвиса на Родриго Гоэса. После этого матча можно сказать, что на Лукаса Васкеса, возможно, есть смысл поменять, в защите всё равно даже Лукас Васкес будет лучше, но Дэвис помоложе, лол)
Пожелаю ему удачи в другом клубе. Остаюсь его преданным поклонником, но Бавария не его клуб. Представляю, как обрушится сейчас на него немецкая пресса и прежде всего Л.Маттеус...
Пожелаю ему удачи в другом клубе. Остаюсь его преданным поклонником, но Бавария не его клуб. Представляю, как обрушится сейчас на него немецкая пресса и прежде всего Л.Маттеус...