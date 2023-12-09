«Спартак» разгромил «Крылья Советов»

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» принимал «Крылья Советов». На 2-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Квинси Промес (ассистент Кристофер Мартинс). На 8-й минуте форвард Александр Соболев удвоил преимущество «Спартака». На 50-й минуте полузащитник «красно-белых» Кристофер Мартинс сделал счёт разгромным.
Данная победа позволила «Спартаку» обогнать в турнирной таблице «Крылья Советов» и подняться на 5-е место (до матча ЦСКА).
Доволен исходом, но не прыгаю от восторга. Самарцы в своём репертуаре, легко/свободно играют, при этом даря точно такую же свободу сопернику. Разумеется это ни в коем разе не умалает победу,молодцы! Соболь конечно колченогий...Мелёшина в упор не видно, поэтому нужен нап. Настощий, забивной.
Доволен исходом, но не прыгаю от восторга. Самарцы в своём репертуаре, легко/свободно играют, при этом даря точно такую же свободу сопернику. Разумеется это ни в коем разе не умалает победу,молодцы! Соболь конечно колченогий...Мелёшина в упор не видно, поэтому нужен нап. Настощий, забивной.
Спартак сыграл в свою игру, ничего нового не придумал, но сыграл красиво, остро и качественно. Правда, как обычно с ошибками в оброне, но соперник, сегодня, оказался неготов, даже к такой игре и за ошибки не наказал КБ. Вобщем и целом, при такой погоде, Спартак сыграл очень красиво и продуктивно, а могучий тандем форвардов Промес-Соболев, еще доказали маловерам, что является лучшим в стране!!! Без Абаскаля, КБ смотрелись собраннее и цельнее. Никто не нагнетал не психовал. Вобщем- Спартак с победой, красивой и убедительной!!! Реванш удался на славу!!!
p.s.Злопыхателям Спартака- мои искренние соболезнования...
Спартак сыграл в свою игру, ничего нового не придумал, но сыграл красиво, остро и качественно. Правда, как обычно с ошибками в оброне, но соперник, сегодня, оказался неготов, даже к такой игре и за ошибки не наказал КБ. Вобщем и целом, при такой погоде, Спартак сыграл очень красиво и продуктивно, а могучий тандем форвардов Промес-Соболев, еще доказали маловерам, что является лучшим в стране!!! Без Абаскаля, КБ смотрелись собраннее и цельнее. Никто не нагнетал не психовал. Вобщем- Спартак с победой, красивой и убедительной!!! Реванш удался на славу!!!
p.s.Злопыхателям Спартака- мои искренние соболезнования...