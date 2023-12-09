Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Спартак» разгромил «Крылья Советов»

вчера, 15:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» принимал «Крылья Советов». На 2-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Квинси Промес (ассистент Кристофер Мартинс). На 8-й минуте форвард Александр Соболев удвоил преимущество «Спартака». На 50-й минуте полузащитник «красно-белых» Кристофер Мартинс сделал счёт разгромным.

Данная победа позволила «Спартаку» обогнать в турнирной таблице «Крылья Советов» и подняться на 5-е место (до матча ЦСКА).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Коламбус Крю» выиграл МЛС 2023
Сегодня, 08:27
ПСЖ переиграл «Нант»
Сегодня, 00:54
«Интер» крупно обыграл «Удинезе» и вернулся на 1-е место в Серии А
Сегодня, 00:39
«Боруссия» уступила «Лейпцигу»
Вчера, 22:33
«Астон Вилла» одолела «Арсенал»
Вчера, 22:27
«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал». У Захаряна передача
Вчера, 22:26
Сортировать
Все комментарии
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 09:08
Если не Бериша то Спартак выиграл бы в Грозном,но. Ничего в Москве ответной игре у Беришы будет последний матч или он не выйдет на поле и не приедет в Москву.
ТерSpark
ТерSpark ответ jpfn42uy7u23 (раскрыть)
сегодня в 09:07
Самарцы вы месяц праздник устраивали когда победили Спартак. Ваш план на год был выиграть у Спартака у себя дома и всё. Вы бездарь будете падать дальше ,в конце чемпа будете ниже 9 места. Так что не радуйся
3hbj2zqpek42
3hbj2zqpek42 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:19
Повезло сегодня Спартаку в первую 10 минутку , а дальше не знаю как пошло бы .
jpfn42uy7u23
jpfn42uy7u23
вчера в 22:16
Разгромил ! Какой громкий заголовок ! Пока 4:0 против 3:0 в в этом году . Кто кого разгромил? Бывшие нападающие Крыльев забили Крыльям . Вот это победа Радуйтесь до весны. 5 место ваш уровень , с вашим бюджетом . Посмеемся после окончания .
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:30
Крылья быстро слили на первых минутах
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 18:30
переходить на весна - осень не стоит от слова совсем! чемпионство нужно разыгрывать в мае в отличных погодных условиях и на хорошем газоне. чательно составлять календарь мартовских, ноябрьских и декабрьских туров в рпл, где нужно обращать внимание на климат в российских регионах в эти месяцы ( если в Екатеренбурге в ноябре и в марте дубак, то уралу стоит играть в эти месяцы на выезде в Краснодаре, Сочи, Ростове, Грозном или под закрытой крышей в Санкт - Петербурге. есть большая вероятность, что стадион в Каспийске скоро вернётся в рпл) нужно увеличивать рпл до 18ти клубов и новый чемпионат начинать спустя 3 недели после завершения предыдущего ( отпуск летом для меня не понятен и длинная пауза, когда должны играть неуместна, это время, когда наш чемпионат должны и будут смотреть в остальном мире пока топ- 5 европы на каникулах) не стоит забывать, что последние годы в декабре у нас можно было играть в футбол хоть до нового года, в этом зима пришла раньше чем её ждали ( главное чтобы давали полномочия судьям переносить игры на резервный день ( осень - весна предусматривает резервные дни в марте и апреле), а не играть в водное поло как было в Воронеже или в снежки как в Калининграде и как кони с ростовом в Москве на прошлой недели.
Premium
Premium
вчера в 18:22
Радует что Абоскаль остаётся
Premium
Premium
вчера в 18:22
Да повернули они седло
Сп62
Сп62
вчера в 18:15
А что оставалось Крылышкам делать, когда они пропустили на первыз минутах? Вязать кружева на поле они не умеют. Надо атаковать, а значит раскрываться. Так сложилась игра и Осинькин уже ничего не мог сделать.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 18:13
ждём теперь потерю очков динамо в Воронеже и ничью в матче краснодар - цска...и уже завтра 7 клубов рпл будут заявлять, что их задача весной в рпл стать чемпионом😂
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 18:09
всех КБ с победой! всё- таки заканчивать календарный год победой на много приятнее чем итог в Грозном после финального свистка арбитра. сегодня футболисты Спартака продемонстрировали тот футбол, который ждут от них болельщики красно - белых. теперь можно до весны мечтать о гонке за чемпионство, да и вообще не возьми сегодня мы три очка всё было бы просто депрессивно грустно...а так мы снова закупаемся попкорном и ждём нового спортивного директора клуба и его новичков ( если лукойл зимой приобретёт забивного форварда и атакующего полузащитника шансы попасть в тройку призёров возрастут у нас в разы) сегодня по игре отдельно бы выделил Умярова, много я лично критиковал Наиля и предлагал ему уже этой зимой сменить команду, сегодня Умяров по мне был лучшим в составе Спартака ( хорошо сыгрыли Соболев, Промес, Денисов, Максименко, Бабич и Зиньковский) Соболев обязан был сделать хоть дубль сегодня, Бабич прекрасно руководил обороной, Максименко спас при 2-0 и не дал крыльям вернуться в игру. вперёд Спартак!!!
k5cm52q9vrkw
k5cm52q9vrkw
вчера в 17:57
“Спартак” - великая команда, которая продолжает радовать своих болельщиков яркими победами! Сегодня они разгромили “Крылья Советов” и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс - герои этого матча, их голы были настоящими шедеврами! Поздравляю “Спартак” с этой блестящей победой и желаю им новых успехов в оставшейся части сезона!
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:42
Нельзя Спартаку давать такую свободу действий и такой простор. Это любимая игра Спартака. Нельзя было ,так безоглядно нестись в атаку, забывая про тылы. Спартак только этого и ждал. Моё Уважение к Осинькину, точно, меньше не станет. Все ошибаются- даже самые великие...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 17:40
Итог только весной и других итогов быть не может
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:39
Скушали всю примитивнейшую атаку крылышек игрой на линии офсайда и взаимопомощью.
Спартак активнее опускался назад при контратаках и не допустил ошибок.
С победой
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:36
Это было ожидаемо. Далее каникулы и итог в турнирной таблице Чемпионата
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:34
Перемудрил Осинькин. Всё хорошо в меру, даже мудрость. Ну и перехвалили малость, а русского мужика сильно хвалить нельзя - нос начинает задираться, закрывая глаза.
isamsn
isamsn
вчера в 17:17
Ну вот и дождались блельшики игры КБ. С победой!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:00
Спасибо на добром слове ! )
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 16:57
Вы в этом сезоне очень прилично смотритесь. Жамнов был прекрасный игрок в ДИНАМО, вероятно, станет и замечательным тренером, чего, я ему- от души и желаю!!! В этом чемпионате, у Спартака появилась организованность в игре, то, чего не хватало раньше, появилась осмысленность в атаке. Мне ваша игра напоминает годы работы в Спартаке Б.Кулагина. Удачи!!! Давно пора, вернуть утраченные Славу и яркие победы!!! ЦСКА, после долгих лет неудач- вернул былое могущество, того же- желаю и вам!!!
adekvat
adekvat
вчера в 16:57
Крылья потихоньку сдуваются.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:56
Всех красно-белых с победой ! Всё было по новогоднему ! И Дед Мороз гол забил ,и Снегурочка на бровке не подкачала ! )
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:53
Бывают и такие игры . Но сухой счёт на табло не отражает происходящего на поле . Крылышки должны были забивать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:51, ред.
До 19 декабря ! Спартак -Торпедо Н-Н !!! Лёшу Жамнова в тренеры футбольного Спартака !!!! )
hkvjdkb9fd95
hkvjdkb9fd95
вчера в 16:45
Надо уже приучать к таким обязательным победам
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:39
Осинькин стратегически проиграл игру, что с ним бывает нечастно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:33
Неприхотливая без хлопот победа Спартака и без валидола, что важно, и главное уверенно на фоне непростого соперника. Самара была обыграна их же оружием без мучительных, бессмысленных, позиционных
атак. Сколько моментов было упущено ещё!
Такой Спартак по душе. Кому как.
С победой клуб, болел и ее поклонников. Жаль на перерыв. Как всегда на самом интересном месте. Весной все с начала и по новому, что не радует. Завязывать надо, это дело и переходить к старому формату.
Самаре не унывать. Шороху навели.. Осинкину быть гибче в тактике пожелаю соперники приспосабливаются..
drug01
drug01
вчера в 16:32
Счёт по игре, Спартак был сильнее....
Интерес
Интерес ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:31
Кто назначил? Да не мужики,а какие-то окопавшиеся в РФС "общечеловеки".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:31
Крылья Советов (Москва) - Крылья Советов (Самара) 3:0

Осинькин смотрел...и по привычке продолжал подсказывать Прутцеву,Чернову,Соболеву и Зиньковскому....)))

По-любому Осинькин в выигрыше....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 