«Спартак» разгромил «Крылья Советов»

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вчера, 15:56

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» принимал «Крылья Советов». На 2-й минуте счёт открыл нападающий хозяев (ассистент ). На 8-й минуте форвард удвоил преимущество «Спартака». На 50-й минуте полузащитник «красно-белых» Кристофер Мартинс сделал счёт разгромным.