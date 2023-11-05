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«Ньюкасл» сделал заявление в связи с расизмом в адрес Гимараеса и Уиллока

вчера, 14:30
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Ньюкасл» опубликовал заявление после расистских оскорблений, полученных Бруно Гимараесом и Джозефом Уиллоком в соцсетях после победы команды над «Арсеналом» в матче 11-го тура АПЛ (1:0).

«Ньюкасл Юнайтед» решительно осуждает расистские оскорбления, отправленные в адрес Бруно Гимараеса и Джозефа Уиллока через социальные сети после субботней победы над «Арсеналом».

Наше послание ясно. В футболе и обществе нет места расизму.

Мы оказываем поддержку Бруно и Джо и будем работать с соответствующими органами власти и социальными сетями, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:57
а я бы подал в суд на Чарльза Дарвина - за оскорбление всего человечества. И всякий кто придерживается его теории не только расист,но и мезонтроп.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:07
У меня друг-казах тоже обижается, когда я его ленивой обезьяной называю, наверное футболистом хочет стать
weekp243x42d
weekp243x42d
вчера в 15:18
А Бруно как обозвали интересно
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:12
Пусть такими вещами занимаются спец службы и выявляют кто это сделал, а потом наказывают по закону.
Гость
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