«Ньюкасл» сделал заявление в связи с расизмом в адрес Гимараеса и Уиллока

«Ньюкасл» опубликовал заявление после расистских оскорблений, полученных и в соцсетях после победы команды над «Арсеналом» в матче 11-го тура АПЛ (1:0).

«Ньюкасл Юнайтед» решительно осуждает расистские оскорбления, отправленные в адрес Бруно Гимараеса и Джозефа Уиллока через социальные сети после субботней победы над «Арсеналом».

Наше послание ясно. В футболе и обществе нет места расизму.

Мы оказываем поддержку Бруно и Джо и будем работать с соответствующими органами власти и социальными сетями, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности.