«Каждый день люди сталкиваются с подобным». Беллингем — о расизме:

Полузащитник «Реала» высказался о расизме в мире футбола.

Это беспокоит меня. Люди моего возраста, вероятно, не хотят касаться этой темы, потому что она неоднозначна. Уверен, что если бы я просмотрел сообщения, которые получил за последние сутки, то обнаружил бы оскорбления на почве расизма.

Сейчас у меня толстая кожа, но я стал более осознанным, увидев, как это может воздействовать на других. Я лично видел, как это происходит с некоторыми парнями, которые не забили в финале Евро (речь о промахах Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака в серии пенальти – прим. ред.). На это было тяжело смотреть, очень грустно. Это сильно на них повлияло. Каждый день люди сталкиваются с подобным.

У меня есть трибуна, и я хочу продолжать громко говорить о том, что такое поведение недопустимо. На днях произошел еще один инцидент с Винисиусом. Если ты знаменитый футболист, ты не можешь молчать. И я никогда не замолчу.