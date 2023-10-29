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Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны фаната «Барселоны»

сегодня, 00:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям со стороны фаната «Барселоны» во время матча 11-го тура Ла Лиги.

Журналист газеты Marca Виктор Бони выложил в соцсети видео, в котором болельщик «сине-гранатовых» выкрикивает оскорбительные выражения в адрес бразильца.

«Барселона» сделала заявление:

ФК «Барселона» всегда будет защищать такие ценности футбола и спорта, как уважение к сопернику, и мы расследуем любое расистское оскорбление, которое могло произойти сегодня днём во время матча с «Реалом».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:02
Белый хозяин еле увел с его поля
shur
shur ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 09:04
...к сожалению и это факт, очень много в его поведении провоцирующего и ненужного выпендрёжа, вот и получает в ответ, да к том уже от Барсы, котороя проиграла!!! Удачи нам сегодня старина!!!
7k99jxcuqh8z
7k99jxcuqh8z
сегодня в 08:55
Это будет продолжаться,пока существуют белые, чёрный,желтые
Catenaccio_888
Catenaccio_888
сегодня в 08:21
Если на каждом стадионе такое происходит, то значит проблема именно в этом существе.
Baggio R.
Baggio R. ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 08:10
А что сразу в морду и не пускать? Пусть Винисиус играет)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:40
Одна красивая толерантная болтовня.... Недавно из зоопарков только убрали...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:29
Если банан не кинули, то не считается)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:50
А может Винисиус как-то своим поведением провоцирует на эти действия? Слишком часто его, бедолагу, подвергают расистским нападкам.
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 06:32
Таких в Мадриде тоже хватает. Тоже мне новость.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 05:56
Каждое такое действие должно быть жёстко наказуемо .
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 04:48
Расизм нельзя прощать!! Надо строго Барсу наказать за это можно даже лишить их очков ну и забанить стадион обезательно на несколько матчей.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:38
В Европе нет расизма, она ведь толерантная...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:47
За что он его?.. Вини красивый парень..
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:06
Надо таких наказывать через битьё морды и не пускать на стадионы !
Гость
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