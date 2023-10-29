Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны фаната «Барселоны»

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сегодня, 00:55

Нападающий «Реала» подвергся расистским оскорблениям со стороны фаната «Барселоны» во время матча 11-го тура Ла Лиги.

Журналист газеты Marca Виктор Бони выложил в соцсети видео, в котором болельщик «сине-гранатовых» выкрикивает оскорбительные выражения в адрес бразильца.

«Барселона» сделала заявление: