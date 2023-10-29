Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны фаната «Барселоны»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям со стороны фаната «Барселоны» во время матча 11-го тура Ла Лиги.
Журналист газеты Marca Виктор Бони выложил в соцсети видео, в котором болельщик «сине-гранатовых» выкрикивает оскорбительные выражения в адрес бразильца.
«Барселона» сделала заявление:
ФК «Барселона» всегда будет защищать такие ценности футбола и спорта, как уважение к сопернику, и мы расследуем любое расистское оскорбление, которое могло произойти сегодня днём во время матча с «Реалом».