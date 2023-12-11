Агент Гравильона высказался об интересе «Динамо» к игроку

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вчера, 21:18

Мохамед Амаар, агент защитника клуба «Адана Демирспор» , прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Динамо».

Да, это правда.

Соглашение футболиста с его нынешней командой рассчитано до 2026 года.