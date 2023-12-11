Агент Гравильона высказался об интересе «Динамо» к игроку

Мохамед Амаар, агент защитника клуба «Адана Демирспор» Эндрю Гравильона, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Динамо».
Да, это правда.
Соглашение футболиста с его нынешней командой рассчитано до 2026 года.
Мохамед Амаар, агент защитника клуба «Адана Демирспор» Эндрю Гравильона, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Динамо».
Да, это правда.
Соглашение футболиста с его нынешней командой рассчитано до 2026 года.
К своим 25 годам десяток клубов сменил, нигде не задерживался и уже не помнит всех, наверное, за кого поиграл..
Клуб этим игроком не интересуется и за него ничего не предлагал, всё это кря. Пока только остаётся загадкой, почему агент пиарит своего клиента именно
об Динамо))
А вот реальная новость о Динамо, вполне ожидаемая-
Коля Маричаль вызван в олимпийскую сборную Уругвая (U23) на отборочные
к парижской Олимпиаде.
Растёт парень..
К своим 25 годам десяток клубов сменил, нигде не задерживался и уже не помнит всех, наверное, за кого поиграл..
Клуб этим игроком не интересуется и за него ничего не предлагал, всё это кря. Пока только остаётся загадкой, почему агент пиарит своего клиента именно
об Динамо))
А вот реальная новость о Динамо, вполне ожидаемая-
Коля Маричаль вызван в олимпийскую сборную Уругвая (U23) на отборочные
к парижской Олимпиаде.
Растёт парень..