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Агент Гравильона высказался об интересе «Динамо» к игроку

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112910415
112910415
сегодня в 06:21
и всё равно сомнительно
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:57
Неужели Динамо даёт лучше условия, чем турки?
баск
баск
сегодня в 00:53
Да сдался нам этот гваделупий)
К своим 25 годам десяток клубов сменил, нигде не задерживался и уже не помнит всех, наверное, за кого поиграл..

Клуб этим игроком не интересуется и за него ничего не предлагал, всё это кря. Пока только остаётся загадкой, почему агент пиарит своего клиента именно
об Динамо))

А вот реальная новость о Динамо, вполне ожидаемая-
Коля Маричаль вызван в олимпийскую сборную Уругвая (U23) на отборочные
к парижской Олимпиаде.
Растёт парень..
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:26
центральный защитник лишним не будет, только с турками сложно по цене договориться.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:00
не знаю такого.
Посмотрим в деле.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:38
Ну наконец-то, хоть одна новость оказалась правдой ☝️😉
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:34
Будем следить за раскладом,хотелось бы его тут увидеть!
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