«Мы будем удивлять!» В «Пари НН» ответили на вопрос о зимних трансферах

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о зимних трансферах клуба.

Что ожидать от «Пари НН» на трансферном рынке? Мы будем удивлять! Большие трансферы на вход? Да, конечно. Обязательно! Есть ли предложения по футболистам команды? Сейчас ведутся переговоры. Конкретно не могу сказать, кого мы будем приглашать и с кем будем прощаться. Осталось совсем немного времени, скоро станет известно.