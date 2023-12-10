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«Мы будем удивлять!» В «Пари НН» ответили на вопрос о зимних трансферах

вчера, 15:40

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о зимних трансферах клуба.

Что ожидать от «Пари НН» на трансферном рынке? Мы будем удивлять! Большие трансферы на вход? Да, конечно. Обязательно! Есть ли предложения по футболистам команды? Сейчас ведутся переговоры. Конкретно не могу сказать, кого мы будем приглашать и с кем будем прощаться. Осталось совсем немного времени, скоро станет известно.

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НН
Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:41
Лепило зажигает... Чел даже правил футбольных не знает... Специалист широкого профиля...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:38
Не надо удивлять, Давид. Для этого есть Зенит и Спартак, у них это лучше получается.
Нам же нужно качественное усиление в атаке, нет атакующих полузащитников и нет нападающих. Кроме Севикяна и выделить некого.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:15
Подобную фразу квнщики любят говорить в начале выступления.
Сп62
Сп62
вчера в 17:23
Удивлять можно по разному. Иногда лучше бы и не удивлять.
ДСА
ДСА
вчера в 17:18
Если деньги есть, то можно и поудивлять.
pb82sb48uqsd
pb82sb48uqsd
вчера в 16:39
Будем только рады если появится ещё один конкурентоспособный коллектив
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:38
Усиление нужно всем. Лишь бы финансов хватило на качество...
Гость
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