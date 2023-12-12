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Лидерство «Краснодара» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

сегодня, 01:16

В РПЛ «Краснодар» ушел на зимний перерыв в качестве лидера (38 очков), на втором месте «Зенит» (36 баллов), топ-3 замыкает «Динамо» (32 пункта). В зоне стыковых матчей расположились «Ахмат» и «Оренбург» (17 и 15 очков соответственно), замыкают таблицу «Балтика» (13 баллов) и «Сочи» (11 пунктов).

Лидерство «Краснодара» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В АПЛ в лидеры вышел «Ливерпуль» (37 очков), на 2-й строчке «Арсенал» (36 баллов), на 3-й позиции находится «Астон Вилла» (35 пунктов), а топ-4 замыкает «Манчестер Сити» (33 балла). В нижней части таблицы расположились «Лутон Таун» (9 очков), «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» (по 8 баллов).

Лидерство «Краснодара» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Бундеслиге на 1-м месте «Байер» (36 очков), на 2-й строчке «Бавария» (32 балла), а на 3-й «Штутгарт» (31 пункт). Топ-4 замыкает «РБ Лейпциг» (29 очков). В нижней части таблицы идут «Кёльн» (10 очков), «Майнц» и «Дармштадт» (по 9 баллов).

Лидерство «Краснодара» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Лиге 1 ПСЖ является лидером (36 очков), на 2-й строчке «Ницца» (32 балла), на 3-й позиции «Монако» (30 пунктов), топ-4 замыкает «Лилль» (27 очков). В нижней части таблицы находятся «Лорьян», «Клермон» и «Лион» (12, 11 и 10 пунктов соответственно).

Лидерство «Краснодара» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Серии А лидирует «Интер» (38 баллов), на 2-м месте «Ювентус» (36 очков), в тройке призеров располагается и «Милан» (29 пунктов). Топ-4 замыкает «Рома» (25 очков). В нижней части таблицы идут «Эмполи», «Верона» и «Салернитана» (12, 11 и 8 очков соответственно).

Лидерство «Краснодара» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Испании лидирует «Жирона» (41 пункт), на 2-м месте «Реал» (39 очков), «Барселона» на 3-м месте, а топ-4 замыкает «Атлетико» (по 34 балла). В нижней части таблицы находятся «Сельта», «Гранада» и «Альмерия» (10, 8 и 4 пункта соответственно).

Лидерство «Краснодара» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:58
главное событие -лидерство Жироны !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:44
Рад искренне за Быков и удивительное восхождение Жироны !
Capral
Capral
сегодня в 02:02, ред.
Если лидерство Ливерпуля понять можно, то лидерство Краснодара воспринимается с трудом и большой порцией скепсиса... Обычная команда, с весьма уязвимой обороной и легко читаемой атакой. Предсказуемым центром поля и его дирижером. Победа над ЦСКА, вообще из разряда случайных, поскольку, ничего особенного Краснодар не показал. Игра, которая катилась к справедливой ничьей, вдруг взорвалась голом на последних секундах в ворота гостей. Ведь если проследить за играми Краснодара и внимательно разобраться в игре этой команды, то можно легко заметить очевидные вещи: если, против этой команды играть жестко, цепко и не давать свободно принимать мяч, то Краснодар становится уязвимым. Именно так, в 1-м круге, против этой команды сыграл ЦСКА, и победил. Урал сыграл внимательно и победил. Нельзя Краснодару давать свободу действий. Такие команды не любят прессингующего соперника- они теряются. Не знаю, на меня, лично, быки не производят впечатления однозначного чемпиона. Слишком много слабых мест у этого коллектива. И, я уверен, если Зенит за зиму усилится, ДИНАМО подкорректирует игру, а Спартак и ЦСКА укрепят определенные позиции- у Краснодара будут проблемы и немалые... Внешний лоск и комбинационный футбол Краснодара- даже не карточный домик, это- рисунок на песке. В гениальность Ивича- никогда не верил. Нет в его футболе железобетонного фундамента. Воздушный футбол, с очевидным акцентом на атаку, изобретательный, техничный, но легко читаемый и непрочный...
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:43
Жирона продолжает удивлять своей игрой!
Гость
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