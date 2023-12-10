«Рубин» в гостях обыграл «Балтику»

«Балтика» проиграла «Рубину» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 7-й минуте забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.
«Балтика» идёт на 15-м месте (13 очков), «Рубин» занимает 7-е место (28 очков).
«Балтика» проиграла «Рубину» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 7-й минуте забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.
«Балтика» идёт на 15-м месте (13 очков), «Рубин» занимает 7-е место (28 очков).
Про весенюю часть не верю, что расстанутся с ним. У президента ЦСКА на него вид имеется. Чуйка такая. В РФС влияние у него большое. Просто посмотрю, что дальше будет. Проверю внутренний голос.
В Сочи уже скольких тренеров поменяли, в Ахмате, в Оренбурге, в НН, в Рубине. Ищут, надеются, двигаются,
пытаются. Нет результата значит есть проблема.
Про весенюю часть не верю, что расстанутся с ним. У президента ЦСКА на него вид имеется. Чуйка такая. В РФС влияние у него большое. Просто посмотрю, что дальше будет. Проверю внутренний голос.
В Сочи уже скольких тренеров поменяли, в Ахмате, в Оренбурге, в НН, в Рубине. Ищут, надеются, двигаются,
пытаются. Нет результата значит есть проблема.