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«Рубин» в гостях обыграл «Балтику»

вчера, 21:38
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Балтика» проиграла «Рубину» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 7-й минуте забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.

«Балтика» идёт на 15-м месте (13 очков), «Рубин» занимает 7-е место (28 очков).

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Все комментарии
North West
North West ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 23:12
Чтобы на Игнаша имелись виды в ЦСКА, ему как минимум нужно было показать результат с Балтикой в РПЛ, но увы у него не получилось. Ростех уже поменял спортдира, сейчас поменяет гендира и скорее всего они будут уже искать нового тренера.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ North West (раскрыть)
вчера в 22:55
Вполне возможно. За Торпедо не следил тогда.
Про весенюю часть не верю, что расстанутся с ним. У президента ЦСКА на него вид имеется. Чуйка такая. В РФС влияние у него большое. Просто посмотрю, что дальше будет. Проверю внутренний голос.
В Сочи уже скольких тренеров поменяли, в Ахмате, в Оренбурге, в НН, в Рубине. Ищут, надеются, двигаются,
пытаются. Нет результата значит есть проблема.
North West
North West ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:42, ред.
Ну к весенней части чемпионата Балтику уже будет скорее всего готовить другой тренер. Ну а в ФНЛ Торпедо при нём нормально играло, там была серия из нескольких неудачных игр и фанаты Торпедо после этого начали его гнобить. Но для молодого начинающего тренера он там отработал неплохо.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ North West (раскрыть)
вчера в 22:16
Как вывел так и выведет скорее всего обратно. Руководство чего ждет? Пора прощаться с ним. Торпедо выглядело ужасно. К сезону разве не Игнаш готовил команду?).
North West
North West ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:03
Игнашевич Балтику вообще-то в вышку вывел, ну а Торпедо и без него потом надежд в РПЛ не оправдало...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:52
С победой Рубин! Молодцы! Победа вопреки.
По моему пасынку пора на выход. Единственная надежда не оправдалась..Ни в Торпедо, ни в Балтике.
Пепс
Пепс
вчера в 21:51
Рубиновые с победой!!!! В декабре победа любая важна... В снегопад.. Борьбы много игры мало... Кто смог тот и забил. Даку крут... Забил левой, получается с обеих может ⚽⚽⚽ Дюпин красава тож... Класс что после плохого старта так заканчиваем год 👍👍👍👍 Молодчики
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:45, ред.
Рубин с победой. Ну а мы ждём весны ..и надеемся...
North West
North West
вчера в 21:43
Игнашевичу конечно огромное спасибо за 30 матчевую беспроигрышную серию в ФНЛ и выход в РПЛ. Но сейчас нужно уже что-то менять...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:42
Балтика прямо катится на понижение. А жаль.
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