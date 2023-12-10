Дубль Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить «Ньюкасл»

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вчера, 21:24

«Тоттенхэм» обыграл «Ньюкасл» (4:1) в матче 16-го тура АПЛ .

На 26-й минуте первый гол в игре забил защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи. На 38-й минуте нападающий Ришарлисон удвоил преимущество «шпор», а на 60-й минуте Ришарлисон оформил дубль. На 85-й минуте форвард «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон с пенальти отправил четвёртый гол в ворота «Ньюкасла». В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон забил гол престижа.

«Тоттенхэм» идёт на 5-м месте (30 очков), «Ньюкасл» занимает 7-е место (26 очков).