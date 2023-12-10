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Дубль Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить «Ньюкасл»

вчера, 21:24
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Тоттенхэм» обыграл «Ньюкасл» (4:1) в матче 16-го тура АПЛ.

На 26-й минуте первый гол в игре забил защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи. На 38-й минуте нападающий Ришарлисон удвоил преимущество «шпор», а на 60-й минуте Ришарлисон оформил дубль. На 85-й минуте форвард «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон с пенальти отправил четвёртый гол в ворота «Ньюкасла». В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон забил гол престижа.

«Тоттенхэм» идёт на 5-м месте (30 очков), «Ньюкасл» занимает 7-е место (26 очков).

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Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Тоттенхэм»
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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 21:58
Ну наконец реализовали все, рано или поздно должно было прорвать 4 гола прекрасный результат, удивляет наверно тут дубль Ришарлисона не часто от него можно ждать подобного подвига. Когда Тоттенхэм снова вышел вперед первым думал, опять случится дежавю, как и в прошлых играх, однако второй гол помог клубу раскрепоститься и довести все до победы с разгромным для себя счетом.

А Ньюкасл в последних матчах как то совсем плох......3 гола от Эвертона, 4 от Тоттенхэма, да все же не хватает им Поупа на последнем рубеже обороны, а им еще в ЛЧ финальный аккорд играть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:40
Победа уверенная без всяких вопросов -ТТХ просто был "на голову выше" соперника.
v7zcu7kkybyg
v7zcu7kkybyg
вчера в 21:27
«Тоттенхэм» одержал важную победу над «Ньюкаслом» в рамках АПЛ. Команда улучшила свое положение в таблице и продолжает борьбу за высокие места.
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