«Жирона» в гостях обыграла «Барселону» и вышла на 1-е место в Ла Лиге

«Барселона» проиграла «Жироне» (2:4) в матче 16-го тура Ла Лиги.
На 12-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Жироны» Артём Довбик. На 19-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сравнял счёт. На 40-й минуте защитник Мигель Гутьеррес снова вывел «Жирону» вперёд. На 80-й минуте защитник Валери удвоил преимущество гостей. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган сократил отставание в счёте, однако спустя четыре минуты нападающий «Жироны» Кристиан Стуани снова удвоил преимущество своей команды.
«Барселона» идёт на 4-м месте (34 очка), «Жирона» занимает 1-е место (41 очко).
Матч чем то напомнил игру ДК против Барселоны в ЛЧ, когда Шевченко/Ребров на раз/два убегали и вколачивали банки именитым каталонцам.
Примерно в таком же ключе Бавария из года в год разбирает на составные части Барселону.
Когда ж наконец Хави поймёт что Рафинья..., мягко говоря, не тянет, неизвестно.
Нельзя постоянно выигрывать за счёт одного левого фланга (Феликс/Канселу). Лапорта и Хави однозначно лоханулись, продав Дембеле; теперь правый фланг атаки у каталонцев просто голый.Соперник к этому привыкает и кроет все зоны на подступах к штрафной.
Матч чем то напомнил игру ДК против Барселоны в ЛЧ, когда Шевченко/Ребров на раз/два убегали и вколачивали банки именитым каталонцам.
Примерно в таком же ключе Бавария из года в год разбирает на составные части Барселону.
Когда ж наконец Хави поймёт что Рафинья..., мягко говоря, не тянет, неизвестно.
Нельзя постоянно выигрывать за счёт одного левого фланга (Феликс/Канселу). Лапорта и Хави однозначно лоханулись, продав Дембеле; теперь правый фланг атаки у каталонцев просто голый.Соперник к этому привыкает и кроет все зоны на подступах к штрафной.
Ну про Барсу все всё уже сказали, с тех пор ничего не изменилось.. команда без идей, без тренера и без духа. После классико тот же Гюндоган все разложил по полочкам. Хави не уровень Барселоны, 2 года я обходился без критики в его адрес, начало сезона списал на травмы, но сейчас почти все строю.. ему взяли тех, кого он хотел. И что показывает команда? Просто отвратительный футбол.. и тренер, вместо того, чтобы взять на себя ответственность, после неудачных матчей критикует судей)
Барселона 10 лет ищет нового Гвардиолы.. когда же до них дойдёт, что футбол давно уже не стоит на месте
Ну про Барсу все всё уже сказали, с тех пор ничего не изменилось.. команда без идей, без тренера и без духа. После классико тот же Гюндоган все разложил по полочкам. Хави не уровень Барселоны, 2 года я обходился без критики в его адрес, начало сезона списал на травмы, но сейчас почти все строю.. ему взяли тех, кого он хотел. И что показывает команда? Просто отвратительный футбол.. и тренер, вместо того, чтобы взять на себя ответственность, после неудачных матчей критикует судей)
Барселона 10 лет ищет нового Гвардиолы.. когда же до них дойдёт, что футбол давно уже не стоит на месте