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«Жирона» в гостях обыграла «Барселону» и вышла на 1-е место в Ла Лиге

сегодня, 01:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 4Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Барселона» проиграла «Жироне» (2:4) в матче 16-го тура Ла Лиги.

На 12-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Жироны» Артём Довбик. На 19-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сравнял счёт. На 40-й минуте защитник Мигель Гутьеррес снова вывел «Жирону» вперёд. На 80-й минуте защитник Валери удвоил преимущество гостей. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган сократил отставание в счёте, однако спустя четыре минуты нападающий «Жироны» Кристиан Стуани снова удвоил преимущество своей команды.

«Барселона» идёт на 4-м месте (34 очка), «Жирона» занимает 1-е место (41 очко).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Жирона»
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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:38
Неожиданно... Гроза авторитетов, претендент на чемпионство...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:19
Барселоне не удержаться в топ-4
амурец
амурец
сегодня в 02:25, ред.
да уж, не идут дела у Барселоны без Негейры, а Жирона молодцы
баск
баск
сегодня в 01:27
Впервые в этом сезоне сподобился целиком посмотреть Жирону, раньше
видел только некоторые обзоры..

Думалось- ну мало ли что за выскочка, как вылупилась, так и отлупится.
Оказалось нет, Жирона оставила необыкновенно приятное впечатление.
Команда отлажена, агрессивна, много креативит, особенно через короткий пас.

Лёгкая, отлично бежит, много маневрирует, люди знают свою задачу и понимают друг друга.
Интерес усиливается тем, что за неё пылят сразу два украинца Довбик
и Цыганков, оба игроки основы, обеспечивающие немалый вклад в общий
результат.

Никогда не изучал Жирону поближе и пока не знаю глубины её состава, но если эта глубина хотя бы удовлетворительна, то эта команда вполне способна поспорить за победу в ЛаЛиге, почему бы и нет..

Не идеальна, да.
При сильном давлении соперника иногда пожарит в своей штрафной и слишком вольно работает в опорной зоне, позволяя сопернику больше чем следовало бы.

Но в целом- прекрасный командный экземпляр, очевидное украшение лиги.
Будет любопытно наблюдать за ней дальше, теперь буду смотреть чаще..)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:23
Для тех, кто пишет про Гвардиолу. Дело даже не в Гвардиоле, а в том, что Гвардиола попался на золотое поколение выпускников школы Барселоны. С сегодняшней Барселоной, Гвардиола тоже не сильно отличался бы. Этот Хави, которого вы называете мозгом той Барселоны, в сегодняшнем составе тоже не показывал тот футбол. Они были как механизм.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:18
Сейчас у Мичела и его подопечных очень хорошая возможность повторить достижения Лестера, Монако, Лилля и т.п. Потому что у Реала очень много травмированных игроков. Барселона и Атлетико Мадрид вообще непонятные в этом сезоне. Реал Сосьедад тоже, вроде играют хорошо, но постоянно чего-то не хватает на длинный сезон. Чем больше Жирона продержится так высоко, тем интереснее будет смотреться испанская Ла Лига. Пока что, только Жирона навязывает борьбу мадридскому Реалу. Браво Мичелу и команде!
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 01:16
Отличный матч .У Жироны сумашедшая реализация . Барса больше создала моментов , а Жирона забила больше чем создала. Не думаю , что на этом уровне сыграют все 38 матчей. Будут и травмы , будут и спады. Но на сегодня ЛаЛига это весело .
Зайнди Сайдулаев 1
Зайнди Сайдулаев 1 ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 01:16
Ахахах)) видимо ты другой матч смотрел! Жирона контролировала игру и забила куда меньше чем могла! Уж слишком до верного раскатывали они Каталонияию)) Видимо у Реала один соперник))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:15
Ничего удивительного в этом нет, Жирона очень качественная команда, которая нацелена на атаку, они играют в смелый футбол. Есть чёткий рисунок игры, на них очень приятно смотреть. Они не случайно оказались на первой строчке, не знаю насколько они там задержатся, я желаю этой команде удачи. Они действительно сейчас клуб номер1 в Каталонии.
Ну про Барсу все всё уже сказали, с тех пор ничего не изменилось.. команда без идей, без тренера и без духа. После классико тот же Гюндоган все разложил по полочкам. Хави не уровень Барселоны, 2 года я обходился без критики в его адрес, начало сезона списал на травмы, но сейчас почти все строю.. ему взяли тех, кого он хотел. И что показывает команда? Просто отвратительный футбол.. и тренер, вместо того, чтобы взять на себя ответственность, после неудачных матчей критикует судей)
Барселона 10 лет ищет нового Гвардиолы.. когда же до них дойдёт, что футбол давно уже не стоит на месте
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:10
С более чем заслуженной победой и выходом на первое место, Жирону и болельщиков этого клуба!!! Просто разнесли эту Барселону. Это первая победа и Жироны, и Мичела над Барселоной. Мичел очень хорошую игру поставил в этой команде. Замены очень хорошо вошли в игру. Распаренный игрок "мозг команды" Хави не знал, что делать. Украинские игроки Жироны очень важную роль играют, оказывается. Кстати, Эрик Гарсия тоже сегодня провёл хороший матч)) Первая команда Барселоны очень хороша.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 01:09
Жирона хороша.. Барса мёртвая.. Хе..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:09, ред.
Хорошо. Прагматично, без всяких изысков и лишних телодвижений. На контратаках.

Матч чем то напомнил игру ДК против Барселоны в ЛЧ, когда Шевченко/Ребров на раз/два убегали и вколачивали банки именитым каталонцам.
Примерно в таком же ключе Бавария из года в год разбирает на составные части Барселону.
Когда ж наконец Хави поймёт что Рафинья..., мягко говоря, не тянет, неизвестно.
Нельзя постоянно выигрывать за счёт одного левого фланга (Феликс/Канселу). Лапорта и Хави однозначно лоханулись, продав Дембеле; теперь правый фланг атаки у каталонцев просто голый.Соперник к этому привыкает и кроет все зоны на подступах к штрафной.
Саня Шумок
Саня Шумок
сегодня в 01:08
Жирона пока дает всем возможность со времен Лестера и Лиля поверить в сказку, когда гегемоны свергнуты с престола. Надеюсь, запаса удачи, прочности, адреналина и сил хватит
UncleZack
UncleZack
сегодня в 01:07
Неплохая связка получилась Довбик-Цыганков,плюс опытный джокер Стюани.
h8vdurssht9u
h8vdurssht9u
сегодня в 01:05
Жирона чемпион))) Вот это была бы сказка, похожая на Лестер
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:04
Недавно после победы над Атлетико президент Барселоны сказал что он уверен в том что они выиграют ЛаЛигу,интересно он сейчас считает так же?!
Когда Барселона пропускает 4 гола дома от Жироны,это весело!
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 01:02
Браво, Жирона!

У команды какая-то фантастическая реализация!!!

В итоге матч вкратце можно описать так: по воротам била Барселона, а забивала Жирона
Гость
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