«Жирона» в гостях обыграла «Барселону» и вышла на 1-е место в Ла Лиге

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сегодня, 01:00

«Барселона» проиграла «Жироне» (2:4) в матче 16-го тура Ла Лиги.

На 12-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Жироны» Артём Довбик. На 19-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сравнял счёт. На 40-й минуте защитник Мигель Гутьеррес снова вывел «Жирону» вперёд. На 80-й минуте защитник Валери удвоил преимущество гостей. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган сократил отставание в счёте, однако спустя четыре минуты нападающий «Жироны» Кристиан Стуани снова удвоил преимущество своей команды.

«Барселона» идёт на 4-м месте (34 очка), «Жирона» занимает 1-е место (41 очко).