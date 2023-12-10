«Краснодар» обыграл ЦСКА и вернулся на 1-е место в таблице РПЛ

«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 90-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.
«Краснодар» идёт на 1-м месте (38 очков), ЦСКА занимает 8-е место (28 очков).
«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 90-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.
«Краснодар» идёт на 1-м месте (38 очков), ЦСКА занимает 8-е место (28 очков).
Приятное впечатление оставили летом-осенью. Вот что значит наконец-то укрепить защиту - вместо непонятных Кайо и Сорокиных привезли Алонсо (он уже был) и Тормену. И сразу какой контраст с пропущенными голами. Плюс Кордоба расцвёл в атаке и Сперцян зажигает.
Ну а цска традиционно провалил второй тайм и концовку матча. Сколько раз уже пропускали на последних минутах. Видимо, не учатся на своих ошибках. А может физики не хватает (привет Федотову и летним сборам).
Первая часть сезона завершена, уходим на перерыв.
Приятное впечатление оставили летом-осенью. Вот что значит наконец-то укрепить защиту - вместо непонятных Кайо и Сорокиных привезли Алонсо (он уже был) и Тормену. И сразу какой контраст с пропущенными голами. Плюс Кордоба расцвёл в атаке и Сперцян зажигает.
Ну а цска традиционно провалил второй тайм и концовку матча. Сколько раз уже пропускали на последних минутах. Видимо, не учатся на своих ошибках. А может физики не хватает (привет Федотову и летним сборам).
Первая часть сезона завершена, уходим на перерыв.
Да, есть проблемы с составом, но зачем было отдавать Медину, Караскаля, Фернандеса. Я искренне надеюсь что руководство ЦСКА примет кардинальные меры в межсезонье.
Да, есть проблемы с составом, но зачем было отдавать Медину, Караскаля, Фернандеса. Я искренне надеюсь что руководство ЦСКА примет кардинальные меры в межсезонье.