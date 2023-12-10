Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вернулся на 1-е место в таблице РПЛ

вчера, 21:40
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 90-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.

«Краснодар» идёт на 1-м месте (38 очков), ЦСКА занимает 8-е место (28 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Жирона» в гостях обыграла «Барселону» и вышла на 1-е место в Ла Лиге
Сегодня, 01:00
«Рома» вдевятером удержала ничью в матче против «Фиорентины»
Сегодня, 00:44
«Рубин» в гостях обыграл «Балтику»
Вчера, 21:38
Дубль Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить «Ньюкасл»
Вчера, 21:24
«Челси» в гостях проиграл «Эвертону»
Вчера, 18:59
«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лутоном»
Вчера, 18:58
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:33
Очень рад, что Краснодар всё таки остался на первом месте. Успехов и больших побед Краснодару. Надеюсь, что по итогам сезона, Краснодар, так же останется на первом месте.
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:39, ред.
Федотов на 7- 8 ом месте и до третьего места всего 4 очка. У Абаскаля 5- ое место и всего на 2 очка больше, чем у Федотова.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:22
Молодцы....чё. Подарили Краснодару три очка в добавленное время и лишили лазурных 1- го места.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Это я горькую пилюлю подслащаю так
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:00
Глупо проигрывать из за зенита. Да даже если ЦСКА проиграл и Спартак стал бы первым то я не хочу чтобы ЦСКА проигрывал
bronya61
bronya61 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:48
Ну конечно, лучшая команда - это Спартак.
Capral
Capral ответ bronya61 (раскрыть)
вчера в 23:46
Товарищ Маккартни, если не нравятся разговоры- не читайте.
bronya61
bronya61 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:41
Если бы у бабушки был х.., она была бы дедушкой. Как уже надоели эти разговоры: если бы... Руководствоваться надо конкретным результатом, а не тем если бы.
Землянин
Землянин ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 23:35, ред.
Динамо уже тормознули и в этом с нелепым пенальти, плотность большая, судьишкам в этот раз придётся действительно попотеть 😛
Землянин
Землянин
вчера в 23:31
Чемпионства без везения не бывает. Спартак последний раз тоже на последних минутах забивал сумасшедшие голы 😁
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 22:54
Фартануло им в первом тайме, а второй они забрали заслуженно. Я изначально сказал, что оба матча должны были закончиться ничьими. Но в первом матче отскочил, как Вы говорите, ЦСКА. Так что не согласен с Вашим мнением. А Краснодар будет биться до конца, если его не разберут в трансферное окно. Вам тоже удачи!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:51
Опять в концовке,поэтому и смотреть на это не могу!
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 22:51
Краснодар с зимнем чемпионством!!! Спартаку укрепиться и травмированные скорее вернулись бы в строй. Всем добра!!!
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:31, ред.
Где ты увидел надежность обороны Краснодара? Забей узбек мяч в концовке, и всё- конец Краснодару. Почему ЦСКА проваливает 2й тайм? А ты посмотри, сколько потерь у команды. Достаточно одного Дивеева, чтобы закрыть ЦЗ, но его нет. Он- стержневой игрок команды. Сегодня армейцы не провалили 2й тайм, равная игра, в которой, больше повезло одной из команд. Я понимаю мальчишескую дворовую нелюбовь к извечному историческому сопернику, но никогда не приму НЕОБЪЕКТИВНОСТЬ!!!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:29
а какой пас сделал? просто конфетка! видно, что парень любит и понимает футбол
isamsn
isamsn ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:28
Я про Краснодар., который играет хорошо но совсем не круто и попасть в тройку с такой игрой им будет совсем не просто. Фарт он сегодня есть, а завтра нет. И то что сегодня им явно фартануло не говорит что так будет всегда. Удачи!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 22:25
Согласен полностью. Выше молодой Лукин и сыграл намного лучше Набабкина.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:23
Дело в глубине состава, т.е. в возможности сделать замены. А играли неплохо. Но я доволен тем, что не пустили Зенит на1 место.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:21
Заболотный и Давила должны были выходить на замену минуте на 76-78й...к концу встречи чтобы отодвинуть игру от своих ворот, да и просто потянуть время могли выйти Кучаев и Глебов /Рядно...вместо этого ваш Федотов сделал двойную замену на 89й минуте когда быки уже прижали армейцев к своей штрафной. в первом тайме был мощнейший прессинг от коней и он приносил результат, а то что физических сил не хватит на весь матч не смог понять только лысый на тренерской скамейке цска ( не доверять так молодым как наши тренеры в европе нигде ещё не видел, был у вас в прошлом сезоне на фланге обороны хороший паренёк, где он? почему Рядно не дают играть? где паренёк, который на кубок на пятую точку пол оренбурга посадил когда забивал? Кривцов тоже не сразу стал игроком основы краснодара...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Олег Орешкин (раскрыть)
вчера в 22:20
Позвольте не согласиться по поводу "вины" Акинфеева в пропущенном мяче. Его ввёл в заблуждение свой игрок, который стоял на передней штанге. Не только ввёл, но и в некоторой степени помешал отразить удар.
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
вчера в 22:20
Класс команды в том, чтобы вырывать победы там, где ничего не получается. Так и становятся чемпионами.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 22:19
Так ЦСКА в тройке нет - Вы о чем?)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 22:16
Нет, они играли в бездарное бей беги и рассчитывали на пенальти, как и в прошлом матче.
Ваши не лучше, но хотябы забили
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:15
Не в этом дело.
Разве у Рубина, Крыльев или Локо сильнее вашего состав? А они высоко забрались. И играли, набирали очки, выгрызали где нужно. Особенно Рубин.
Федотов же позиционируется вами как супер-тренер, который наголову выше Абаскаля. Что ж он ничего не придумал? Например, сегодня, чтобы не допустить детскую ошибку при угловом у своих ворот.
isamsn
isamsn ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
Да ничего они не получили. И совсем даже не крутые. Отскочили не по детски, да ещё фартануло. Так что не обольщайтесь. Дай бог в конце в тройке остаться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:05
Причем здесь сборы, если состава нет? На замену некого выпускать. Но эта часть сещона провалена, хотя сегодня игра и была неплохая
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:05
Молодцы Краснодар, что не теряли надежду до конца
и не дали ЦСКА, ни шанса на пенку. Нет пенки, нет и побед. С победой!
valt134
valt134
вчера в 22:04
Цска играли достойно. Могли и они победить. 1-й тайм был за ЦСКА
Олег Орешкин
Олег Орешкин
вчера в 22:04
Добрый вечер друзья. Это называется опять недотерпели!!!! Опять 90+1 и гол в наши ворота. Сколько можно этот позор смотреть? Акинфей от мячей шарахается как черт от ладана. Сколько можно его держать в воротах. Сколько можно об этом писать, никто не слышит. Как всегда первый тайм отбегали безрезультативно, а во втором сдохли как рыбы после нереста. Пора все менять и в первую очередь Федотова, который на мой взгляд не умеет донести до игроков их задачу на игру, а потом требовать результат.
Да, есть проблемы с составом, но зачем было отдавать Медину, Караскаля, Фернандеса. Я искренне надеюсь что руководство ЦСКА примет кардинальные меры в межсезонье.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:03
Краснодар крут! Ждем дальнейших побед! Отдали долг ЦСКА: в обоих матчах должна была ничья, но в первом армейцы отскочили, а во втором - получили долг.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 